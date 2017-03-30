МИНСК, 31 мар — Sputnik. Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан завершился, самолет белорусского лидера вылетел из аэропорта Туркменабада в Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера в пятницу.

Глава государства провел в Туркменистане менее двух суток: за это время он принял участие в заседании правительственных делегаций, пообщался со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамеловым, открыл новое здание Посольства Беларуси в Ашхабаде и Гарлыкский горно-обогатительный комплекс.

"Завершился официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан, самолет главы государства вылетел из аэропорта Туркменабада", — сказали в пресс-службе.

Там также рассказали, что в аэропорту белорусского лидера провожал Бердымухамедов — президенты провели краткую беседу и, как сообщает пресс-служба, тепло попрощались.

Как ранее сообщал Sputnik, по результатам визита главы государства в Ашхабаде Беларусь и Туркменистан подписали 11 двусторонних документах о сотрудничестве в различных сферах. Кроме того, главы государств наметили пути дальнейшего сотрудничества стран, в том числе в рамках международных организаций.