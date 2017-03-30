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Визит Лукашенко в Туркменистан завершился, президент вылетел в Беларусь
31.03.2017 13:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан завершился, самолет белорусского лидера вылетел из аэропорта Туркменабада в Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера в пятницу.
Глава государства провел в Туркменистане менее двух суток: за это время он принял участие в заседании правительственных делегаций, пообщался со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамеловым, открыл новое здание Посольства Беларуси в Ашхабаде и Гарлыкский горно-обогатительный комплекс.
"Завершился официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан, самолет главы государства вылетел из аэропорта Туркменабада", — сказали в пресс-службе.
Там также рассказали, что в аэропорту белорусского лидера провожал Бердымухамедов — президенты провели краткую беседу и, как сообщает пресс-служба, тепло попрощались.
Как ранее сообщал Sputnik, по результатам визита главы государства в Ашхабаде Беларусь и Туркменистан подписали 11 двусторонних документах о сотрудничестве в различных сферах. Кроме того, главы государств наметили пути дальнейшего сотрудничества стран, в том числе в рамках международных организаций.
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В аэропорту Туркменабада белорусского лидера провожал лично Бердымухамедов, президенты кратко пообщались и тепло простились.
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