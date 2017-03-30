﻿ Визит Лукашенко в Туркменистан завершился, президент вылетел в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Визит Лукашенко в Туркменистан завершился, президент вылетел в Беларусь

31.03.2017 13:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан завершился, самолет белорусского лидера вылетел из аэропорта Туркменабада в Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера в пятницу.

Визит Лукашенко в Туркменистан завершился, президент вылетел в Беларусь
© Фото: Белгорхимпром
Лукашенко и Бердымухамедов торжественно открыли Гарлыкский ГОК

Глава государства провел в Туркменистане менее двух суток: за это время он принял участие в заседании правительственных делегаций, пообщался со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамеловым, открыл новое здание Посольства Беларуси в Ашхабаде и Гарлыкский горно-обогатительный комплекс.

"Завершился официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан, самолет главы государства вылетел из аэропорта Туркменабада", — сказали в пресс-службе.

Там также рассказали, что в аэропорту белорусского лидера провожал Бердымухамедов — президенты провели краткую беседу и, как сообщает пресс-служба, тепло попрощались.

Как ранее сообщал Sputnik, по результатам визита главы государства в Ашхабаде Беларусь и Туркменистан подписали 11 двусторонних документах о сотрудничестве в различных сферах. Кроме того, главы государств наметили пути дальнейшего сотрудничества стран, в том числе в рамках международных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту Туркменабада белорусского лидера провожал лично Бердымухамедов, президенты кратко пообщались и тепло простились.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
В Беларуси задержан очередной историк по делу «Белого легиона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика