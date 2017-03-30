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ЕВС: некоторые страны готовы бойкотировать Евровидение из-за Украины

31.03.2017 14:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни "Евровидение-2017" из-за позиции украинских властей в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой, говорится в письме главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

ЕВС: некоторые страны готовы бойкотировать Евровидение из-за Украины
© Sputnik Екатерина Чеснокова
ЕВС осторожно комментирует слова об отстранении Украины от Евровидения

Украина запретила въезд в страну российской участнице "Евровидения-2017" Самойловой за то, что в 2015 году она посещала Крым. Европейский вещательный союз критично отнесся к подобному решению, сейчас организация пытается найти выход из ситуации.

"Мы просим вас вмешаться и обеспечить для российской исполнительницы возможность въезда на Украину для последующего участия (в "Евровидении" – Sputnik). Если ваша администрация утвердит данный запрет, это определенно будет иметь очень большие негативные последствия для международной репутации Украины как современного и демократического европейского государства", – написала Гройсману Дельтенре

Отметила глава ЕВС и то, что подобное решение нанесет определенный ущерб конкурсу и союзу.

"Сложившаяся ситуация вызывает гнев практически всех входящих в союз европейских вещательных компаний, ряд из них раскритиковали данное решение и рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии", – указано в письме.

Ранее ни одна страна в мире, как напомнила Дельтенре, не запрещала исполнителям принимать участие в "Евровидении". ЕВС не хочет такого создания прецедента и в текущем году.

"Пожалуйста, учтите что, если мы не сможем найти приемлемое решение данной проблемы, это, несомненно, поставит под вопрос участие Украины в конкурсах "Евровидение" в будущем", – заключила руководитель ЕВС.

Пресс-служба союза подтвердила корреспонденту Sputnik содержание этого письма, оно уже было направлено премьер-министру Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что в случае отсутствия решения по вопросу Самойловой к Украине со стороны ЕВС могут быть введены санкции – вплоть до лишения права провести конкурс.

"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Запрет на въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой плохо отразится на репутации страны.

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