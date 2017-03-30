﻿ В Венесуэле начинаются протесты против Мадуро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Венесуэле начинаются протесты против Мадуро

31.03.2017 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Венесуэльская оппозиция призвала к протестам против президента страны Николаса Мадуро, сообщают СМИ.

Накануне Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета. В пятницу противники Мадуро заблокировали одну из скоростных трасс в столице страны Каракасе, призывая к проведению протестов против правящей партии.

"Сегодня в Венесуэле мы пробудились, блокируя улицы", — заявил оппозиционный парламентарий Мигель Писарро среди людей, скандировавших лозунги в знак протеста против "диктатуры" Мадуро.

Ранее в МИД РФ, комментируя события в южноамериканской стране, заявили, что внешние силы не должны своими заявлениями и действиями добавлять "масло в огонь" конфликта позиций внутри государства. "Внутриполитическая ситуация в дружественной Венесуэле вновь осложнилась. Мы внимательно анализируем правовые аспекты и последствия принятых решений о передаче законодательных функций Верховному суду", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, который опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что в Москве исходят из того, что "любые решения всех органов власти, политических и общественных сил должны основываться на конституции страны и соответствовать ей".

Ранее 14 стран Организации американских государств (ОАГ) обратились к властям Венесуэлы с просьбой освободить политических заключенных и выработать календарь проведения выборов. Среди подписантов заявления отсутствовали традиционные союзники Венесуэлы, входящие в этот блок, такие как Боливия, Никарагуа, Эквадор. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Венесуэльские оппозиционеры обещали, что будут проводить бессрочную акцию протеста против правительства, которое они называют "диктатурой".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
ЕВС: некоторые страны готовы бойкотировать Евровидение из-за Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика