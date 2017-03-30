МИНСК, 31 мар — Sputnik. Венесуэльская оппозиция призвала к протестам против президента страны Николаса Мадуро, сообщают СМИ.

Накануне Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета. В пятницу противники Мадуро заблокировали одну из скоростных трасс в столице страны Каракасе, призывая к проведению протестов против правящей партии.

"Сегодня в Венесуэле мы пробудились, блокируя улицы", — заявил оппозиционный парламентарий Мигель Писарро среди людей, скандировавших лозунги в знак протеста против "диктатуры" Мадуро.

Ранее в МИД РФ, комментируя события в южноамериканской стране, заявили, что внешние силы не должны своими заявлениями и действиями добавлять "масло в огонь" конфликта позиций внутри государства. "Внутриполитическая ситуация в дружественной Венесуэле вновь осложнилась. Мы внимательно анализируем правовые аспекты и последствия принятых решений о передаче законодательных функций Верховному суду", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, который опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что в Москве исходят из того, что "любые решения всех органов власти, политических и общественных сил должны основываться на конституции страны и соответствовать ей".

Ранее 14 стран Организации американских государств (ОАГ) обратились к властям Венесуэлы с просьбой освободить политических заключенных и выработать календарь проведения выборов. Среди подписантов заявления отсутствовали традиционные союзники Венесуэлы, входящие в этот блок, такие как Боливия, Никарагуа, Эквадор. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.