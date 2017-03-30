МИНСК, 31 мар — Sputnik. Уступки по допуску российской исполнительницы на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2017" в ответ на возможность бойкота мероприятия невозможны, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украина запретила въезд в страну российской участнице "Евровидения-2017" Самойловой. Причина — посещение певицей Крыма два года назад. Европейский вещательный союз критично отнесся к подобному решению, сейчас организация пытается найти выход из ситуации. В пятницу стало известно, что некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни "Евровидение-2017" из-за позиции украинских властей.

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах", — сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в "Евровидении" в связи с возможным бойкотом конкурса другими странами.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".

В пятницу состоялась жеребьевка конкурса, по итогам которой Самойлова должна выступить под третьим номеров во втором полуфинале.