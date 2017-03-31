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Путин: наращивание связей в СГ отвечает интересам Беларуси и России

31.03.2017 19:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Наращивание взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает интересам народов России и Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин.

В воскресенье, 2 апреля, Беларуси и Россия отметят День единения народов.

"Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает коренным интересам наших братских народов, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на евразийском пространстве", — говорится в приветственном послании Путина участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

По словам, российского лидера "более двух десятилетий россияне и белорусы уверенно идут по пути интеграции". "За это время удалось сделать весьма многое. Качественно повышен уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере обеспечения безопасности. Ведется последовательная работа по гармонизации национального законодательства на важнейших направлениях", — продолжил глава государства.

"Налажен содержательный диалог между всеми ветвями власти, активные контакты на уровне регионов и городов, прямые связи между российскими и белорусскими деловыми кругами. Гражданам двух стран гарантированы равные права при трудоустройстве, получении образования, медицинской и социальной помощи", — говорится в послании.

Путин добавил, что "одним из важнейших направлений союзнических отношений является координация внешнеполитической деятельности. Россия и Беларусь взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур".

Напомним, встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге. Как рассказали в пресс-службе главы белорусского государства, стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.

 
Теги: Минск
 
 
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Между всеми ветвями власти РФ и Беларуси налажен содержательный диалог, активные контакты на уровне регионов и городов, прямые связи между российскими и...

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