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Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения
01.04.2017 11:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Белорусский президент поздравил народы Беларуси и России с Днем единения, который будет отмечаться 2 апреля.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нынешний год примечателен вдвойне — началом третьего десятилетия союзного строительства и 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами", — говорится в обращении президента.
Лукашенко убежден, что преимущества союзной интеграции неоспоримы как в гуманитарной, так и в экономической сферах.
"Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции", — отметил Лукашенко.
Однако, по мнению главы белорусского государства, масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость.
© Sputnik Алексей Дружинин
"Совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", — уверен белорусский лидер.
День единения — символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы. Историческая память и взаимная поддержка всегда были для народов Беларуси и России выше любых меркантильных или тактических соображений.
"Наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России. Убежден, что идущее от жизни стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться", — считает белорусский президент.
Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения президенту Российской Федерации Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко и другим официальным лицам.
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Белорусский президент уверен: у Союзного государства есть прочная основа, а совместными усилиями народы Беларуси и России смогут преодолеть все временные...
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