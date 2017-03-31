МИНСК, 1 апр — Sputnik. Белорусский президент поздравил народы Беларуси и России с Днем единения, который будет отмечаться 2 апреля.



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"Нынешний год примечателен вдвойне — началом третьего десятилетия союзного строительства и 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами", — говорится в обращении президента.

Лукашенко убежден, что преимущества союзной интеграции неоспоримы как в гуманитарной, так и в экономической сферах.

"Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции", — отметил Лукашенко.

Однако, по мнению главы белорусского государства, масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость.

"Совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", — уверен белорусский лидер.

День единения — символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы. Историческая память и взаимная поддержка всегда были для народов Беларуси и России выше любых меркантильных или тактических соображений.

"Наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России. Убежден, что идущее от жизни стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться", — считает белорусский президент.

Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения президенту Российской Федерации Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко и другим официальным лицам.