﻿ Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения

01.04.2017 11:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Белорусский президент поздравил народы Беларуси и России с Днем единения, который будет отмечаться 2 апреля.

Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения
© Sputnik / Виктор Толочко
Суриков: встреча Путина и Лукашенко должна разрешить нефтегазовый спор

"Нынешний год примечателен вдвойне — началом третьего десятилетия союзного строительства и 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами", — говорится в обращении президента.

Лукашенко убежден, что преимущества союзной интеграции неоспоримы как в гуманитарной, так и в экономической сферах.  

"Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции", — отметил Лукашенко.

Однако, по мнению главы белорусского государства,  масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость.

Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения
© Sputnik Алексей Дружинин
Песков: Путин и Лукашенко обсудят "хозяйственные разногласия"

"Совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", — уверен белорусский лидер.

День единения — символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы. Историческая память и взаимная поддержка всегда были для народов Беларуси и России выше любых меркантильных или тактических соображений.

"Наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России. Убежден, что идущее от жизни стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться", — считает белорусский президент.

Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения президенту Российской Федерации Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко и другим официальным лицам.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский президент уверен: у Союзного государства есть прочная основа, а совместными усилиями народы Беларуси и России смогут преодолеть все временные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Путин: наращивание связей в СГ отвечает интересам Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика