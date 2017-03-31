МИНСК, 1 апр — Sputnik. Десятерым задержанным предъявлены обвинения в организации беспорядков, сообщают СМИ со ссылкой на адвокатов и родственников задержанных. Среди тех, кому были предъявлены обвинения — лидер организации "Малады Фронт" Дмитрий Дашкевич, книгоиздатель Мирослав Лозовский.

Еще четыре активиста зарегистрированной в Чехии организации "Малады Фронт" — Роман Васильев, Артем Левченко, Дмитрий Кременецкий, Владимир Еременок — вышли из СИЗО первого апреля. Из изолятора отпустили. Как минимум трое из них по-прежнему остаются в статусе подозреваемых по уголовному делу. Жена лидера "Молодого фронта" Анастасия Дашкевич опубликовала в Facebook фото с Васильевым, Левченко, Кременецким на свободе после выхода из СИЗО. В пятницу, 31 марта, из СИЗО был также освобожден Сергей Борсток, по информации его жены, под подписку о невыезде и неразглашении.

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Были задержаны 26 человек, в том числе активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Следственный комитет продемонстрировал видео задержания Лозовского в эфире национальных телеканалов.

На этой неделе еще два гражданина Республики Беларусь были задержаны КГБ. В пятницу истек срок, в течение которого задержанным по подозрению в подготовке к участию в беспорядках должны быть предъявлены обвинения. Официальной информации на этот счет пока нет.