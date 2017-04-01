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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
02.04.2017 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Глава Российской Федерации Владимир Путин убежден, что накопленный за годы строительства Союзного государства интеграционный опыт помогает находить решения любых вопросов, а также способствует развитию взаимовыгодных связей.
© Sputnik / Виктор Толочко
День единения народов Беларуси и России в двух странах традиционно отмечается 2 апреля. Представители всех ветвей власти обмениваются в этот день поздравительными посланиями, а самих государствах проходят многочисленные праздничные мероприятия.
"Владимир Путин подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период", — говорится в телеграмме российского президента белорусскому коллеге по случаю Дня единения.
В свою очередь в поздравлении президента Беларуси Алексаднра Лукашенко в адрес Владимира Путина отмечается, что этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов.
"У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества", — говорится в поздравлении.
Президент Беларуси уверен, что миллионы граждан Беларуси и России ждут от руководителей двух стран продолжения союзного строительства и развития интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия.
Посланиями по случаю Дня единения народов Беларуси и России также обменялись и премьер-министры двух стран Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев.
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Президенты России и Беларуси, а также руководители правительств двух государств обменялись поздравительными посланиями по случаю Дня единения народов.
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