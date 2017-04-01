МИНСК, 2 апр — Sputnik. Президентские выборы в Сербии проходят в воскресенье: на пост главы государства претендуют глава правительства Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич и еще 10 кандидатов.

Фаворит президентской гонки Вучич (ему прочат победу данные социологических опросов) уже принял участие в голосовании, на избирательном участке он появился вместе со своей дочерью Милицей.

Под номером два у социологов числится бывший омбудсмен Саша Янкович (группа граждан "Сербия без страха"), он также уже отдал свой голос.

Его соперник студент-социолог Лука Максимович, более известный под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый, порадовал журналистов и избирателей своим белоснежным костюмом.

​Экс-глава МИД страны Вука Еремич — четвертый политик, сумевший преодолеть 5% барьер избирательских симпатий, на участке для голосования был вместе со своей супругой Наташей.

​Правом голоса в Сербии обладают 6,7 миллиона избирателей, в том числе за границей, а также в Косово и Метохии, где за проведение выборов отвечает ОБСЕ.

Республиканская избирательная комиссия оглашает результаты выборов в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, протокол о результатах выборов публикуется в Официальном вестнике Республики Сербия.

Избранным на пост президента республики считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом количество избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней, опущенных избирателями в урны для голосования.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз.

Sputnik Сербия ведет онлайн-трансляцию первого тура выборов президента страны>>