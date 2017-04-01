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Выборы в Сербии: премьер-фаворит, экс-омбудсмен и студент в белом
02.04.2017 11:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Президентские выборы в Сербии проходят в воскресенье: на пост главы государства претендуют глава правительства Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич и еще 10 кандидатов.
Фаворит президентской гонки Вучич (ему прочат победу данные социологических опросов) уже принял участие в голосовании, на избирательном участке он появился вместе со своей дочерью Милицей.
Под номером два у социологов числится бывший омбудсмен Саша Янкович (группа граждан "Сербия без страха"), он также уже отдал свой голос.
Его соперник студент-социолог Лука Максимович, более известный под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый, порадовал журналистов и избирателей своим белоснежным костюмом.
Экс-глава МИД страны Вука Еремич — четвертый политик, сумевший преодолеть 5% барьер избирательских симпатий, на участке для голосования был вместе со своей супругой Наташей.
Правом голоса в Сербии обладают 6,7 миллиона избирателей, в том числе за границей, а также в Косово и Метохии, где за проведение выборов отвечает ОБСЕ.
Республиканская избирательная комиссия оглашает результаты выборов в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, протокол о результатах выборов публикуется в Официальном вестнике Республики Сербия.
Избранным на пост президента республики считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом количество избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней, опущенных избирателями в урны для голосования.
Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз.
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Если победитель не определится 2 апреля, то второй тур голосования пройдет на Пасху - 16 апреля.
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