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Выборы в Армении: за первые три часа явка превысила 13%
02.04.2017 11:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр — Sputnik. В Армении проходят первые после внесения поправок в Конституцию выборы в Национальное собрание, страна переходит к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе.
"По данным на 11.00 проголосовали 13,3% избирателей или 344 714 человек", — сообщает
В ходе предыдущих парламентских выборов 6 мая 2012 года за первые три часа проголосовали 15,08% или 380 417 избирателей.
В 13 избирательных округах Армении сформированы более двух тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов.
В выборах в Национальное собрание принимают участие пять партий:
Также в избирательной гонке участвуют четыре блока:
Оппозиционный блок "Елк" заявил в воскресенье, что зафиксировал ряд нарушений в Ереване, Ванадзоре, Вайке, Араратской и Арагацотнской областях. В частности, речь идет о несоответствии номеров талонов избирателей номеру в журнале, выносе гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказе председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также пометках на уголках бюллетеней Республиканской партии Армении и Коммунистической партии Армении.
Неполадки технического характера возникли на некоторых избирательных участках Ширакской области Армении. Технические приборы кое-где не выдали "нулевые" талоны или не смогли "прочитать" паспорта избирателей, сообщил корреспонденту Sputnik Армения председатель окружной избирательной комиссии N30 Григор Ованнисян.
Любые сведения, связанные с избирательными нарушениями, в ходе парламентских выборов, можно выкладывать на
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Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.
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