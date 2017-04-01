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Выборы в Армении: за первые три часа явка превысила 13%

02.04.2017 11:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 апр — Sputnik. В Армении проходят первые после внесения поправок в Конституцию выборы в Национальное собрание, страна переходит к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе.

Выборы в Армении: за первые три часа явка превысила 13%
© AP/
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"По данным на 11.00 проголосовали 13,3% избирателей или 344 714 человек", — сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заместителя председателя ЦИК страны Лауру Галстян.

В ходе предыдущих парламентских выборов 6 мая 2012 года за первые три часа проголосовали 15,08% или 380 417 избирателей.    

В 13 избирательных округах Армении сформированы более двух тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов.

В выборах в Национальное собрание принимают участие пять партий: 

  • правящая Республиканская партия Армении, 
  • "Свободные демократы", 
  • "Армянское возрождение", 
  • Армянская революционная федерация Дашнакцутюн 
  • Коммунистическая партия.

Также в избирательной гонке участвуют четыре блока:

  • "Елк" (Исход), 
  • "Царукян", 
  • "Оганян-Раффи-Осканян",
  • Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).     

Оппозиционный блок "Елк" заявил в воскресенье, что зафиксировал ряд нарушений в Ереване, Ванадзоре, Вайке, Араратской и Арагацотнской областях. В частности, речь идет о несоответствии номеров талонов избирателей номеру в журнале, выносе гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказе председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также пометках на уголках бюллетеней Республиканской партии Армении и Коммунистической партии Армении.

Неполадки технического характера возникли на некоторых избирательных участках Ширакской области Армении. Технические приборы кое-где не выдали "нулевые" талоны или не смогли "прочитать" паспорта избирателей, сообщил корреспонденту Sputnik Армения председатель окружной избирательной комиссии N30 Григор Ованнисян.

Любые сведения, связанные с избирательными нарушениями, в ходе парламентских выборов, можно выкладывать на специально созданный сайт

Следите за выборами в Армении, которая переходит к парламентской форме правления, на сайте Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

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