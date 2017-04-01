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Кобяков и Медведев обменялись поздравлениями по случаю Дня единения
02.04.2017 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, поздравляя белорусского коллегу Адрея Кобякова с Днем единения народов Беларуси и России, подчеркнул, что сохранение и преумножение партнерских отношений — общая обязанность.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наши страны связывают особые, проверенные временем, братские и партнерские отношения. Сохранить и преумножить это достояние — наша общая обязанность", — передает текст телеграммы пресс-служба кабмина.
Глава правительства РФ отметил высокий уровень интеграции двух стран, напомнил о реализации масштабных экономических, инфраструктурных, промышленных и гуманитарных проектов. Медведев также подчеркнул важность формирования позитивной повестки российско-белорусского сотрудничества, а также решения актуальных задач, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
"Это позволит обеспечить дальнейшее развитие взаимовыгодной практической кооперации в различных отраслях, будет способствовать повышению благосостояния граждан Союзного государства", — заключил Медведев.
В свою очередь Андрей Кобяков в своем поздравительном послании Дмитрию Медведеву назвал Днея единения народов "знаковой вехой в истории интеграционных образований на постсоветском пространстве".
"Уверен, что совместная активная деятельность правительств Беларуси и России будет способствовать достижению одной из ключевых целей нашей интеграции — росту благосостояния народов двух стран", — говорится в поздравлении Андрея Кобякова.
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Поздравляя друг друга, премьеры подчеркнули важность совместной активной деятельности на благо народов двух стран.
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