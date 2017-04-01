МИНСК, 2 апр — Sputnik. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, поздравляя белорусского коллегу Адрея Кобякова с Днем единения народов Беларуси и России, подчеркнул, что сохранение и преумножение партнерских отношений — общая обязанность.



© Sputnik / Виктор Толочко День единения Беларуси и России: речи, встречи и выставки

"Наши страны связывают особые, проверенные временем, братские и партнерские отношения. Сохранить и преумножить это достояние — наша общая обязанность", — передает текст телеграммы пресс-служба кабмина.

Глава правительства РФ отметил высокий уровень интеграции двух стран, напомнил о реализации масштабных экономических, инфраструктурных, промышленных и гуманитарных проектов. Медведев также подчеркнул важность формирования позитивной повестки российско-белорусского сотрудничества, а также решения актуальных задач, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

"Это позволит обеспечить дальнейшее развитие взаимовыгодной практической кооперации в различных отраслях, будет способствовать повышению благосостояния граждан Союзного государства", — заключил Медведев.

В свою очередь Андрей Кобяков в своем поздравительном послании Дмитрию Медведеву назвал Днея единения народов "знаковой вехой в истории интеграционных образований на постсоветском пространстве".

"Уверен, что совместная активная деятельность правительств Беларуси и России будет способствовать достижению одной из ключевых целей нашей интеграции — росту благосостояния народов двух стран", — говорится в поздравлении Андрея Кобякова.

Поздравительными посланиями по случаю Дня единения также обменялись и главы двух государств>>