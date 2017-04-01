МИНСК, 2 апр — Sputnik. Парламентские выборы в Армении политологи называют историческими (это первая избирательная кампания после конституционных изменений формы правления в государстве), а в соцсетях пользователи обсуждают курьезное происшествие в день голосования.

Электронная техника на избирательном участке 9/18 дала сбой при голосовании первого президента Армении и лидера оппозиционного Армянского национального конгресса Левона Тер-Петросяна. До этого электроника не идентифицировала отпечатки пальцев президента Армении Сержа Саргсяна, также голосовавшего на избирательном участке 9/18.



© Sputnik Aram Nersesyan Левон Тер-Петросян проголосовал на выборах в НС РА

На вопрос, почему устройство не распознало отпечатков его пальцев, Тер-Петросян в шутку сказал: "Из-за сельскохозяйственных работ".

Саргсян был более сдержан в комментариях, сообщает Sputnik Армения .



© President Серж Саргсян голосует на выборах в парламент Армении

"Это не в моей компетенции", — ответил президента на вопрос журналистов, как долго будет длиться процедура распознавания его отпечатков в ходе голосования.

Действующему президенту пришлось предъявить членам избирательной комиссии паспорт, который электронное устройство тоже распознало с трудом. Только после этого главе государства выдали талон, и он смог пройти к избирательной кабинке и сделать свой выбор.



© Sputnik Asatur Yesayants Выборы в Армении: за первые три часа явка превысила 13%

Между тем, по информации ЦИК, выборы в Национальное собрание (парламент) Армении проходят в воскресенье без каких-либо значительных нарушений и при средней явке избирателей, которая по состоянию на 13:00 по минскому времени превысила 33%.