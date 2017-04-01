МИНСК, 3 апр — Sputnik. Нежеланием терять клиентов объяснил свою жалобу на польский телеканал Белсат бизнесмен-правообладатель товарного знака BELSAT в Беларуси. Его интервью белорусским журналистам цитирует государственное агентство Белта, не называя фамилию предпринимателя.

Как ранее сообщал Sputnik, товарным знаком "Белсат" в начале нулевых в Беларуси владел Сергей Лысенков, руководитель компании, которая занималась продажей оборудования для приема спутникового и кабельного телевидения. В 2006-м Лысенков передал ТЗ Андрею Белякову, который изменил его название на "Унитарное предприятие "БЕЛСАТплюс". Впрочем, сам Беляков в минувшую пятницу заявил журналистам, что владеет знаком с 2003 года. В 2013-м он подал в суд на польский телеканал с требованием прекратить вещание телевидения "Белсат" на Беларусь. От денежной компенсации истец тогда отказался. Суд первой инстанции он проиграл, но выиграл следующий, подав надзорную жалобу. Но польская сторона не стала выполнять решение белорусского суда.

На минувшей неделе в Первомайский РУВД поступило заявление от владельца предприятия по продаже и обслуживанию спутникового, кабельного оборудования о систематическом нарушении исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

"Некоторые ассоциируют нас с польской телекомпанией и обходят стороной. Кто-то путает нас со СМИ и приходит со своими жалобами", — цитирует Белта предпринимателя, написавшего данное заявление.



© AP/ Сергей Гриц Обыски и изъятие техники в минском офисе телеканала Белсат

В рамках проверочных мероприятий по данной жалобе были проведены обыски и изъятия в минских офисах польского телеканала.

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