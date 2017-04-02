МИНСК, 2 апр — Sputnik. Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Первым долгожданную дату встречи двух президентов озвучил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, который уже много лет является главным белорусским "переговорщиком" по нефтегазовой тематике. Подтвердил встречу двух президентов и посол России в Беларуси Александр Суриков. По его словам, на ней планируется обсудить нефтегазовые вопросы и развитие ЕАЭС. В пятницу информацию о планируемой встрече озвучили в Кремле и в пресс-службе президента Беларуси. Тогда же стало известно и место проведения переговоров.

Накануне встречи главы двух государств обменялись посланиями по случаю Дня единения народов Беларуси и России, в которых подтвердили приверженность интеграционным процессам и подчеркнули важность дальнейшего строительства Союзного государства.

Что в повестке дня?

В Минске и в Москве не скрывают, что основными вопросами на встрече двух президентов будут нефтегазовые отношения России и Беларуси.

Вице-премьер Семашко, анонсировавший в минувшую среду эту встречу белорусским журналистам, был краток и уточнил, что речь пойдет о вопросах "изъятий и ограничений в ЕАЭС".



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков: встреча Путина и Лукашенко должна разрешить нефтегазовый спор

Однако уже в четверг на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России посол РФ в Минске Суриков сообщил, что во время встречи президентов Беларуси и России будут найдены пути урегулирования нефтегазового спора.

"Я думаю, что эта проблема будет разрешена. Вы слышали слова Путина в Кыргызстане. Россия и Беларусь — братские народы, и нефтегазовые споры мы разрешим, так он сказал. В свою очередь Лукашенко на днях заявил, что президенты должны встретиться. Это сигналы, что мы выйдем из этих несогласованных действий в области газа и нефти", — сказал посол.

Он подчеркнул, что встреча президентов состоится, и этим все сказано.

Суриков назвал этот вопрос "забронзовевшим" и уточнил, что встреча глав двух государств пройдет как в узком, так и в расширенном формате. Он отметил, что на повестке дня встречи двух президентов будет стоять большое количество вопросов, в том числе и "евразийской повестки дня".

"Нефтегазовый" характер встречи глав государств подтвердили и премьер-министры Беларуси и России, которые 30 марта провели встречу в Москве. В ходе встречи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заметил, что по газовому спору решения пока найти не удалось. Он предложил своему белорусскому коллеге "поискать развязку" и тем самым "разгрузить" предстоящую встречу двух президентов.

Лукашенко: решим все вдвоем, без посредников

Незадолго до того, как была анонсирована встреча, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него с Владимиром Путиным сложились добрые и братские отношения.

Он подчеркнул, что Минск и Москва сами, без посредников, решат все проблемы.

"Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее", — заявил Лукашенко.

"Успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся", — сказал белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба. "Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — подчеркнул он.

Что с ВГС, пока не ясно

Между тем, несмотря на то, что дата встречи Лукашенко и Путина и приблизительная повестка этой встречи уже озвучена, до настоящего времени нет ясности о том, когда же состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее в МИД Беларуси отмечали, что надеются на его проведение в самое ближайшее время, и подчеркивали, что вопросы повестки находятся в большой степени готовности.

Очередное заседание ВСГ должно пройти в Москве. В начале марта текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить повестку заседания, включив в нее 3-4 актуальных вопроса, которые имеют важнейшее значение для двусторонних отношений Беларуси и России.

В связи с тем, что дата заседания ВГС до сих пор не определена, не утвержден и бюджет Союзного государства на 2017 год. Соответствующие органы работают по временной схеме, которая предусматривает финансирование расходов и программ на одну двенадцатую бюджета каждый месяц.

"Пока Высший госсовет готовится, пока отрихтовываются какие-то вопросы, мы в рабочем порядке запустили несколько вопросов, которые будут приняты, в частности, нам надо бюджет наш принять", — заявил в пятницу журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.