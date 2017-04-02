МИНСК, 3 апр — Sputnik. Четыре политические партии прошли в парламент Армении по итогам обработки данных с 75% избирательных участков, передает Центризбирком страны.



© Sputnik Asatur Yesayants Не признала: курьез с электроникой на парламентских выборах в Армении

Правящая партия республиканцев, по данным ЦИК, лидирует с 529,2 тысячи голосов (49,32%), свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте блок самого богатого бизнесмена Армении Гагика Царукяна (27, 67%). Партия "Армянская революционная федерация" набрала 6,74%.

В парламент попадает также и оппозиционный блок "Елк" (Исход — Sputnik), преодолев семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней. Блок выступает против присоединения Армении к ЕАЭС и считает необходимым улучшение отношений с Западом.

Остальные пять партий и блоков, участвовавшие в выборах, не преодолели необходимый барьер. Для того, чтобы попасть в парламент, партиям нужно было набрать не менее 5% голосов, блокам — 7%.

Выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.