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Правящая партия лидирует на выборах в парламент Армении

03.04.2017 08:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Четыре политические партии прошли в парламент Армении по итогам обработки данных с 75% избирательных участков, передает Центризбирком страны.

Правящая партия лидирует на выборах в парламент Армении
© Sputnik Asatur Yesayants
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Правящая партия республиканцев, по данным ЦИК, лидирует с 529,2 тысячи голосов (49,32%), свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте блок самого богатого бизнесмена Армении Гагика Царукяна (27, 67%). Партия "Армянская революционная федерация" набрала 6,74%.

В парламент попадает также и оппозиционный блок "Елк" (Исход — Sputnik), преодолев семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней. Блок выступает против присоединения Армении к ЕАЭС и считает необходимым улучшение отношений с Западом.

Остальные пять партий и блоков, участвовавшие в выборах, не преодолели необходимый барьер. Для того, чтобы попасть в парламент, партиям нужно было набрать не менее 5% голосов, блокам — 7%.

Выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.

 
Теги: Минск
 
 
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В парламент проходит и оппозиционный блок, который выступает за углубление отношений с Западом.

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