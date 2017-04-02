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Лукашенко улетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербург

03.04.2017 09:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился утром в понедельник в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко улетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербург
© AP/
Встреча Лукашенко и Путина: о чем поговорят президенты?

Первым долгожданную дату встречи двух президентов озвучил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, который уже много лет является главным белорусским "переговорщиком" по нефтегазовой тематике. Затем встречу подтвердила и пресс-служба Кремля.

Самолет главы государства отправился в Санкт-Петербург утром в понедельник из Национального аэропорта Минск.

Как заявляли ранее представители обеих сторон, лидеры сконцентрируются на вопросах нефтегазовых отношений России и Беларуси. Ряд экспертов, в том числе российский посол Александр Суриков, выражали уверенность, что президенты договорятся по всем вопросам.

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Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о нефтегазовом вопросе

Ранее белорусский президент также заявлял о том, что вместе со своим российским коллегой они смогут решить все вопросы без любых посредников.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник белорусский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе встречи запланировано обсуждение двухсторонних отношений Беларуси и...

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