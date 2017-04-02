|
Лукашенко улетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербург
03.04.2017 09:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился утром в понедельник в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба главы государства.
Первым долгожданную дату встречи двух президентов
Самолет главы государства отправился в Санкт-Петербург утром в понедельник из Национального аэропорта Минск.
Как заявляли ранее представители обеих сторон, лидеры сконцентрируются на вопросах нефтегазовых отношений России и Беларуси. Ряд экспертов, в том числе российский посол Александр Суриков, выражали уверенность, что президенты договорятся по всем вопросам.
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о нефтегазовом вопросе
Ранее белорусский президент также заявлял о том, что вместе со своим российским коллегой они смогут решить все вопросы без любых посредников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник белорусский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе встречи запланировано обсуждение двухсторонних отношений Беларуси и...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии