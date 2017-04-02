МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился утром в понедельник в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба главы государства.

Первым долгожданную дату встречи двух президентов озвучил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко , который уже много лет является главным белорусским "переговорщиком" по нефтегазовой тематике. Затем встречу подтвердила и пресс-служба Кремля.

Самолет главы государства отправился в Санкт-Петербург утром в понедельник из Национального аэропорта Минск.

Как заявляли ранее представители обеих сторон, лидеры сконцентрируются на вопросах нефтегазовых отношений России и Беларуси. Ряд экспертов, в том числе российский посол Александр Суриков, выражали уверенность, что президенты договорятся по всем вопросам.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 2:59 / 18.89Mb / просмотров видео: 1) Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин © Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о нефтегазовом вопросе

Ранее белорусский президент также заявлял о том, что вместе со своим российским коллегой они смогут решить все вопросы без любых посредников.