МИНСК, 3 апр — Sputnik. Бывший вице-президент Эквадора Ленин Морено победил в президентских выборах в стране, сообщили в понедельник мировые СМИ.



© AFP/ KAREN MINASYAN Правящая партия лидирует на выборах в парламент Армении

Морено был кандидатом от правящей социалистической партии "Альянс ПАИС", ранее он занимал пост вице-президента республики. На выходных в Эквадоре проходил второй тур выборов, в которые прошел он и бывший банкир Гильермо Лассо.

По результатам подсчета всех голосов, следующим президентом Эквадора станет Морено — он получил более 51% голосов. Его оппонент заручился поддержкой чуть менее чем 49% избирателей.

Действующий президент Эквадора Рафаэль Корреа уже написал в своем Twitter, что тенденция к победе Морено необратима, так как разница в количестве поданных голосов на момент его поста перевалила за 200 тысяч.

Победивший в выборах Морено — инвалид-колясочник, его ноги парализованы уже практически 20 лет после нападения.