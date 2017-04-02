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Ленин победил банкира на президентских выборах в Эквадоре

03.04.2017 09:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Бывший вице-президент Эквадора Ленин Морено победил в президентских выборах в стране, сообщили в понедельник мировые СМИ.

Ленин победил банкира на президентских выборах в Эквадоре
© AFP/ KAREN MINASYAN
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Морено был кандидатом от правящей социалистической партии "Альянс ПАИС", ранее он занимал пост вице-президента республики. На выходных в Эквадоре проходил второй тур выборов, в которые прошел он и бывший банкир Гильермо Лассо.

По результатам подсчета всех голосов, следующим президентом Эквадора станет Морено — он получил более 51% голосов. Его оппонент заручился поддержкой чуть менее чем 49% избирателей.

Действующий президент Эквадора Рафаэль Корреа уже написал в своем Twitter, что тенденция к победе Морено необратима, так как разница в количестве поданных голосов на момент его поста перевалила за 200 тысяч.

Победивший в выборах Морено — инвалид-колясочник, его ноги парализованы уже практически 20 лет после нападения.

 
Теги: Минск
 
 
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После подсчета всех голосов Ленин Морено набрал более 51% голосов, чем обеспечил себе победу во втором туре.

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