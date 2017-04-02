Президент Беларуси вызывает у россиян преимущественно положительные эмоции, при этом в оценках его политической позиции по отношению к России россияне более категоричны.

Такие данные 3 апреля приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник» .

Согласно ему, 27% россиян оценивают Александра Лукашенко положительно, 54% отмечают ряд недостатков, но при этом говорят, что уважают выбор белорусского народа (в 2008 году таких было по 34%).

По сравнению с 2006 года доля респондентов, испытывающих по отношению к Лукашенко уважение, выросла с 19% до 35%, доверие - с 8% до 17%, еще 17% относятся к нему с симпатией (было 13%), а вот не доверяют ему 12% против 8% в 2006 году.

Вместе с тем, оценивая политическую позицию Лукашенко, большинство россиян (73%) считают, что он скорее хитрит и поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно, а на самом деле ведет независимую политику. О том, что белорусский лидер последовательно придерживается пророссийской политики, сказали 17% опрошенных.

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, президент Беларуси давно закрепился в умах россиян как один из образцовых политиков, обеспечивающий стабильность и развитие своей страны, упорно защищающий её интересы – и при этом тесно сотрудничающий с Россией, нацеленный на стратегический союз двух стран.

То же, что его образ дополнился отрицательными чертами эксперт связывает «с желанием Лукашенко получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря глубокому конфликту между Россией и Западом». По его словам, лавируя между двумя сторонами конфликта, президент Беларуси «постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами».

Примечательно, что ранее сами россияне предпочли не смешивать свои братские чувства к белорусам с экономическими интересами своей страны. Теперь в этом же они обвиняют Лукашенко, рейтинг которого в Беларуси резко упал еще в 2016 году.

Также стоит отметить, что данные опроса были опубликованы ровно в тот день, когда должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На этот раз дата встречи, которая неоднократно переносилась, официально подтверждена.