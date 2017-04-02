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Весенняя сессия парламента открылась в Минске

03.04.2017 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Вторая сессия Палаты представителей национального собрания Беларуси шестого созыва открылась в понедельник в Минске, передает корреспондент Sputnik из Овального зала парламента.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сообщил, что основные направления работы парламентариев будут определены в рамках ожидаемого в скором времени ежегодного послания президента парламенту и белорусскому народу. Однако и до оглашения послания у депутатов будет много работы, поскольку многие направления их деятельности уже сформированы.

Весенняя сессия парламента открылась в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский парламент начал работу над законом о бюджете на 2018 год

В частности, парламентариям предстоит рассмотреть законопроекты по вопросам борьбы с терроризмом, обеспечения обороны, общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, а также внести корректировки в некоторые кодексы.

Кроме того, депутаты рассмотрят на весенней сессии законопроект по вопросам патентов на изобретения и промышленные образцы, проект новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", законопроекты о питьевом водоснабжении, о защите прав потребителей, о социальном обслуживании населения.

Андрейченко сообщил, что парламентарии уже приступили к работе над пакетом бюджетных законопроектов. По его словам, подготовка проекта бюджета на 2018 год станет главным экзаменом для депутатов нового созыва.

Он также рассказал, что депутаты продолжают работать над проектом закона о государственных пособиях семьям с детьми. Сейчас законопроект практически готов.

В период весенней сессии депутатам также предстоит подготовка к проведению в Минске летом этого года сессии ПА ОБСЕ. Также в этом году в Беларуси пройдет очередная сессия союзного парламента, на которой депутатам предстоит решить такие вопросы, как сближение промышленной политики Беларуси и России и вопрос согласования тарифов на энергоносители.

Всего в повестку дня включены 14 законопроектов — в первом чтении, четыре — во втором, девять — о ратификации международных договоров, а также два декрета президента.

 
Теги: Минск
 
 
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