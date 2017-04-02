В России обеспокоены многочисленными визитами в Минск западных делегаций, но при этом понимают, что деваться Беларуси от России пока некуда.

«Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские», - заявил в интервью Sputnik российский посол в Минске Александр Суриков.

По его словам, после Украины Запад направил свои усилия на Беларусь, доказательством чего якобы является то, «как сюда зачастили делегации различные ».

«Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Беларусь от России. Да и Беларусь не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии. Но определенную обеспокоенность это вызывает, и мы на этом направлении работаем», — заявил Суриков.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.