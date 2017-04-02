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В России обеспокоены визитами западных делегаций в Минск
03.04.2017 11:26 — Новости Политики | БДГ
В России обеспокоены многочисленными визитами в Минск западных делегаций, но при этом понимают, что деваться Беларуси от России пока некуда.
«Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские», - заявил в интервью
По его словам, после Украины Запад направил свои усилия на Беларусь, доказательством чего якобы является то, «как сюда
«Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Беларусь от России. Да и Беларусь не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии. Но определенную обеспокоенность это вызывает, и мы на этом направлении работаем», — заявил Суриков.
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
В ответ Александр Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти
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В России обеспокоены многочисленными визитами в Минск западных делегаций, но при этом понимают, что деваться Беларуси от России пока некуда.
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