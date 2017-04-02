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Генпрокуратура Беларуси: Данкверт нарушил закон
03.04.2017 11:44 — Новости Политики | БДГ
Проверки по фактам дискредитаций белорусских производителей Россельхознадзором продолжаются. Как только МВД Беларуси закончит работу, СМИ получат информацию об этом.
С таким заявлением 3 апреля выступил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. По его словам, у МВД есть данные о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции в России, а также распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую белорусских производителей, передает
Александр Конюк отметил, что действиями главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нарушен закон и нанесен ущерб Беларуси.
Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановки поставок с белорусских предприятий продуктов, как то
Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность
Между тем юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта
Российское ведомство
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Проверки по фактам дискредитаций белорусских производителей Россельхознадзором продолжаются. Как только МВД Беларуси закончит работу, СМИ получат информацию об...
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