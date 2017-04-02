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Генпрокуратура Беларуси: Данкверт нарушил закон

03.04.2017 11:44 — Новости Политики | БДГ  
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Проверки по фактам дискредитаций белорусских производителей Россельхознадзором продолжаются. Как только МВД Беларуси закончит работу, СМИ получат информацию об этом.

С таким заявлением 3 апреля выступил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. По его словам, у МВД есть данные о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции в России, а также распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую белорусских производителей, передает БелТА.

Александр Конюк отметил, что действиями главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нарушен закон и нанесен ущерб Беларуси.

Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановки поставок с белорусских предприятий продуктов, как то мяса или сыров. При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты. Россия также заявляла о реэкспорте Беларусью говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.

Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Сейчас МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт даже успел заочно ответить на вопросы белорусской прокуратуры.

Между тем юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта нет состава преступления, не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории РБ.

Российское ведомство предлагает решение "продуктовой войны", которое, видно, не устраивает официальный Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверки по фактам дискредитаций белорусских производителей Россельхознадзором продолжаются. Как только МВД Беларуси закончит работу, СМИ получат информацию об...

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