|
Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и Лукашенко один на один
03.04.2017 12:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Спорные вопросы президента России и Беларуси обсудят в формате "один на один", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
© Sputnik Сергей Пятаков
Белорусский лидер в понедельник направился в Санкт-Петербург, где запланирована его встреча с российским коллегой — Владимиром Путиным. Борт номер один президента Беларуси уже приземлился в аэропорту Пулково. Как ожидается встреча глав государств пройдет в Константиновском дворце.
"Переговоры ожидаемые, это будет встреча один на один", — заявил Песков.
По его словам, при необходимости с обеих сторон будут присутствовать министры по профильным вопросам. "Будут обсуждены текущие моменты двусторонних отношений, торгово-экономических, ну и, конечно, различные спорные вопросы, связанные и с ценой на газ, и с задолженностью, и так далее…", — уточнил пресс-секретарь президента России.
Он охарактеризовал предстоящие переговоры глав двух государства как "достаточно серьезные и детальные".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Российской Федерации встретится с главой белорусского государства 3 апреля, чтобы обсудить двусторонние отношения и хозяйственные разногласия.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии