МИНСК, 3 апр — Sputnik. Спорные вопросы президента России и Беларуси обсудят в формате "один на один", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



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Белорусский лидер в понедельник направился в Санкт-Петербург, где запланирована его встреча с российским коллегой — Владимиром Путиным. Борт номер один президента Беларуси уже приземлился в аэропорту Пулково. Как ожидается встреча глав государств пройдет в Константиновском дворце.

"Переговоры ожидаемые, это будет встреча один на один", — заявил Песков.

По его словам, при необходимости с обеих сторон будут присутствовать министры по профильным вопросам. "Будут обсуждены текущие моменты двусторонних отношений, торгово-экономических, ну и, конечно, различные спорные вопросы, связанные и с ценой на газ, и с задолженностью, и так далее…", — уточнил пресс-секретарь президента России.

Он охарактеризовал предстоящие переговоры глав двух государства как "достаточно серьезные и детальные".