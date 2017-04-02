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Не Лукашенко: в США полетит замглавы МИД Кравченко

03.04.2017 13:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну будет замминистра иностранных дел Олег Кравченко, сообщил Sputnik руководитель управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Не Лукашенко: в США полетит замглавы МИД Кравченко
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Профильная комиссия по проведению памятных мероприятий по случаю 100-летия вступления США в Первую Мировую войну пригласила на событие президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Беларусь на церемонии будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко", — сказал Sputnik Мирончик.

Беларусь на мероприятие приглашали как одну из стран, вовлеченных в ход Первой Мировой войны. Памятные мероприятия пройдут 6 апреля в Канзас-Сити.

В последний раз белорусский лидер посещал США с рабочим визитом в конце сентября 2015 года в рамках юбилейной 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда он вместе с младшим сыном Николаем побывал на приеме у экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель, где сделал памятную фотографию.

 
Теги: Минск
 
 
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Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны пригласила на мероприятия белорусского лидера.

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