МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предупредил участников Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость", что вынужден ограничить время дискуссии, чтобы не заставлять президента Беларуси Александра Лукашенко долго ждать.

Президент Беларуси в понедельник отправился в Санкт-Петербург с рабочей поездкой, его самолет приземлился в аэропорту Пулково около полудня. Как ранее сообщал во время состоявшейся в пятницу встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым белорусский премьер Андрей Кобяков, на этой встрече главы двух государств будут искать выход из нефтегазового спора.

"Только я хочу перед вами извиниться, мы должны будем сделать это очень коротко, потому что у меня там по графику еще протокольная встреча с Александром Григорьевичем (Лукашенко), мы не можем с вами заставлять его долго ждать", — сказал Путин участникам форума.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с президентом Беларуси Александром Лукашенко, главы государств обсудят спорные вопросы в формате "один на один", к переговорам при необходимости могут подключиться профильные министры.

В пресс-службе президента Беларуси пояснили, что во время встречи Лукашенко и Путин "обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах".

Как ранее сообщал Sputnik, РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

В пятницу во время встречи Кобяков и Медведев не смогли договориться о способах разрешения газового спора. По итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Беларусь не признает газового долга, который уже достиг 700 миллионов долларов. Без погашения долга российская сторона отказывается обсуждать газовый вопрос с Минском.