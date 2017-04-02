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Путин предложил Лукашенко обсудить "нерешенные проблемы"

03.04.2017 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко нерешенные вопросы в двусторонних отношениях и меры, которые необходимо предпринять для развития связей двух стран.

Путин предложил Лукашенко обсудить "нерешенные проблемы"
© REUTERS Alexander Nikolayev
Лукашенко соболезнует в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга

На встрече в Санкт-Петербурге российский лидер отметил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

"И у нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества, что предстоит сделать, где у нас есть еще нерешенные какие-то проблемы", — сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил Лукашенко за то, что тот принял приглашение приехать в Санкт-Петербург, и добавил, что очень рад его видеть.

Президент Беларуси со своей стороны добавил, что все проблемы на фоне взрывов в метро Санкт-Петербурга меркнут.

"Вы знаете, на фоне таких событий (как взрывы в метро — Sputnik) эти проблемы просто меркнут. Мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно, дай Бог, чтобы было тихо, спокойно, чтобы мы могли и дальше обеспечивать нашу безопасность и безопасность наших народов", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск и Москва способны быстро и эффективно решать проблемы в двусторонних отношениях.

При этом Лукашенко заметил, что проблемы в отношениях "будут всегда".    

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси со своей стороны сказал, что все проблемы в белорусско-российских отношениях на фоне взрывов в метро Санкт-Петербурга меркнут.

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