﻿ Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов

03.04.2017 19:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Разговор в формате "один на один" президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжался несколько часов, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов
© Sputnik/
Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге

Глава государства в настоящее время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге по приглашению своего российского коллеги.

"После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате "один на один", которая длилась несколько часов, начались переговоры в расширенном составе", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в заседании кроме глав государств принимают участие члены делегаций.

При этом в пресс-службе не стали уточнять, о чем именно на встрече говорили Путин и Лукашенко.

Ранее во время заявления для прессы российский президент сказал, что у Беларуси и РФ есть нерешенные проблемы, которые следует обсудить. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, одна из тем обсуждения – спорные моменты в отношениях между странами, в том числе цена на газ и задолженность Беларуси за него перед РФ, а также претензии республики к Россельхознадзору.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе не стали уточнять, о чем именно на встрече говорили главы государств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Путин предложил Лукашенко обсудить "нерешенные проблемы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика