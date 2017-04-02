МИНСК, 3 апр – Sputnik. Разговор в формате "один на один" президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжался несколько часов, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства в настоящее время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге по приглашению своего российского коллеги.

"После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате "один на один", которая длилась несколько часов, начались переговоры в расширенном составе", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в заседании кроме глав государств принимают участие члены делегаций.

При этом в пресс-службе не стали уточнять, о чем именно на встрече говорили Путин и Лукашенко.

Ранее во время заявления для прессы российский президент сказал, что у Беларуси и РФ есть нерешенные проблемы, которые следует обсудить . По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, одна из тем обсуждения – спорные моменты в отношениях между странами, в том числе цена на газ и задолженность Беларуси за него перед РФ , а также претензии республики к Россельхознадзору.