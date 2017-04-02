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Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов
03.04.2017 19:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Разговор в формате "один на один" президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжался несколько часов, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства в настоящее время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге по приглашению своего российского коллеги.
"После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате "один на один", которая длилась несколько часов, начались переговоры в расширенном составе", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что в заседании кроме глав государств принимают участие члены делегаций.
При этом в пресс-службе не стали уточнять, о чем именно на встрече говорили Путин и Лукашенко.
Ранее во время заявления для прессы российский президент сказал, что у Беларуси и РФ есть
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В пресс-службе не стали уточнять, о чем именно на встрече говорили главы государств.
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