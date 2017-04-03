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Белый дом опубликовал официальный портрет первой леди США

04.04.2017 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белый дом объявил о выпуске первого официального портрета первой леди США Меланьи Трамп. Отмечается, что фотография сделана в западном зале заседаний резиденции.

"Для меня большая честь служить в роли первой леди, и мне не терпится приступить к работе на благо американского народа", — приводит слова Меланьи Трамп Белый дом.

Официальная фотография размещена на странице сайта Белого дома, посвященной первой леди.

Белый дом опубликовал официальный портрет первой леди США
© Фото: The White House
Первая леди США Меланья Трамп - официальный портрет Белого дома

На пальце Меланьи Трамп красуется обручальное кольцо с бриллиантом в 15 карат стоимостью от одного до 1,5 миллиона долларов.

Супруга президента США по-прежнему живет в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом, так как она хочет, чтобы их 10-летний сын Бэррон доучился этот год в своей школе. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов. Это вызывает возмущение налогоплательщиков — петицию, призывающую Меланью Трамп переехать в Вашингтон, уже подписали более 120 тысяч американцев.

Белый дом опубликовал официальный портрет первой леди США
© REUTERS Carlo Allegri
Hot lady - первая леди президента США
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Хотя супругу Дональда Трампа часто называют "отсутствующей первой леди", последнее время ее рейтинги растут. Согласно последнему опросу CNN/ORC, 52% американцев отзываются о первой леди одобрительно.

Во время вручения награды госдепартамента США International Women of Courage Award 30 марта Дональд Трамп даже заявил, что хочет обратиться к супруге за советом, как поднять свой рейтинг популярности. Рейтинг одобрения Трампа продолжает снижаться — в настоящее время он находится на отметке 35% (последний опрос Gallup). "Мне не стоит этого говорить, но ее рейтинги взлетели до небес на прошлой неделе. Что это было?… Она должна открыть мне свой секрет", — сказал тогда Трамп.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотография сделана на втором этаже Белого дома в западном зале заседаний, на фоне окна, возле которого фотографировались многие первые леди.

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