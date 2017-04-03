﻿ Макей рассказал о повестке предстоящего ВГС Союзного государства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей рассказал о повестке предстоящего ВГС Союзного государства

04.04.2017 14:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Вопросы развития сотрудничества в промышленности и аграрном секторе станут основными вопросами повестки заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

Макей рассказал о повестке предстоящего ВГС Союзного государства
© Sputnik Алексей Даничев
Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что аграрная и промышленная тематики будут в повестке дня ВГС. 

"Высший госсовет соберется в ближайшее время, чтобы обсудить как минимум два очень важных вопроса, связанных с сохранением машиностроительного комплекса Союзного государства, развитием сотрудничества в сфере промышленности и в сфере АПК", – цитирует БелТА слова главы МИД Беларуси. 

Макей подчеркнул, что это очень важные темы, поскольку в свое время и в России, и в Беларуси были приняты решения, которые затрудняют более тесное взаимодействие. "На госсовете будет обстоятельный, серьезный, откровенный разговор по более тесному сотрудничеству в этих сферах с тем, чтобы устранить существующие недопонимания и выйти на более высокий уровень нашего взаимодействия", – отметил министр. 

Он также сообщил, что все остальные вопросы для заседания ВГС уже отработаны до деталей и могут быть рассмотрены в рабочем порядке. Вместе с тем при необходимости повестка дня будет дополнена. 

По словам Макея, в ближайшее время белорусская сторона совместно с Посткомом СГ и российской стороной согласуют дату проведения ВГС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главными темами станут сотрудничество в промышленности и АПК, при необходимости повестка может быть дополнена. Дату проведения ВСГ определят в скором времени.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Порошенко поддержал запрет посещать Украину для Самойловой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика