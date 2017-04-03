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Макей рассказал о повестке предстоящего ВГС Союзного государства
04.04.2017 14:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Вопросы развития сотрудничества в промышленности и аграрном секторе станут основными вопросами повестки заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.
© Sputnik Алексей Даничев
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что аграрная и промышленная тематики будут в повестке дня ВГС.
"Высший госсовет соберется в ближайшее время, чтобы обсудить как минимум два очень важных вопроса, связанных с сохранением машиностроительного комплекса Союзного государства, развитием сотрудничества в сфере промышленности и в сфере АПК", – цитирует
Макей подчеркнул, что это очень важные темы, поскольку в свое время и в России, и в Беларуси были приняты решения, которые затрудняют более тесное взаимодействие. "На госсовете будет обстоятельный, серьезный, откровенный разговор по более тесному сотрудничеству в этих сферах с тем, чтобы устранить существующие недопонимания и выйти на более высокий уровень нашего взаимодействия", – отметил министр.
Он также сообщил, что все остальные вопросы для заседания ВГС уже отработаны до деталей и могут быть рассмотрены в рабочем порядке. Вместе с тем при необходимости повестка дня будет дополнена.
По словам Макея, в ближайшее время белорусская сторона совместно с Посткомом СГ и российской стороной согласуют дату проведения ВГС.
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Главными темами станут сотрудничество в промышленности и АПК, при необходимости повестка может быть дополнена. Дату проведения ВСГ определят в скором времени.
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