МИНСК, 4 апр – Sputnik. Вопросы развития сотрудничества в промышленности и аграрном секторе станут основными вопросами повестки заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.



© Sputnik Алексей Даничев Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что аграрная и промышленная тематики будут в повестке дня ВГС.

"Высший госсовет соберется в ближайшее время, чтобы обсудить как минимум два очень важных вопроса, связанных с сохранением машиностроительного комплекса Союзного государства, развитием сотрудничества в сфере промышленности и в сфере АПК", – цитирует БелТА слова главы МИД Беларуси.

Макей подчеркнул, что это очень важные темы, поскольку в свое время и в России, и в Беларуси были приняты решения, которые затрудняют более тесное взаимодействие. "На госсовете будет обстоятельный, серьезный, откровенный разговор по более тесному сотрудничеству в этих сферах с тем, чтобы устранить существующие недопонимания и выйти на более высокий уровень нашего взаимодействия", – отметил министр.

Он также сообщил, что все остальные вопросы для заседания ВГС уже отработаны до деталей и могут быть рассмотрены в рабочем порядке. Вместе с тем при необходимости повестка дня будет дополнена.

По словам Макея, в ближайшее время белорусская сторона совместно с Посткомом СГ и российской стороной согласуют дату проведения ВГС.