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Порошенко поддержал запрет посещать Украину для Самойловой

04.04.2017 14:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко назвал адекватным решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, об этом он заявил журналистам во вторник.

Самойлова заявлена Россией как участница "Евровидения-2017". Спустя неделю после объявления ее кандидатуры СБУ решила запретить Самойловой въезд в Украину за посещение Крыма в 2015 году.

Порошенко поддержал запрет посещать Украину для Самойловой
© Sputnik Алексей Филиппов
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"Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу Херсонской области. Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции. Это абсолютно четко известно российской стороне и требования являются едиными для всех", — заявил Порошенко.

Россия отказывается заменять своего представителя на "Евровидении" и отклонила предложение Европейского вещательного союза (ЕВС) транслировать выступление Самойловой на сцену конкурса дистанционно.

ЕВС требовал от властей Украины обеспечить равный доступ для всех конкурсантов "Евровидения", в обратном случае союз угрожал санкциями. В письме главы ЕВС премьер-министру Украины указано, что в случае недопуска России к "Евровидению-2017" ряд стран готовы объявить бойкот шоу.

"Евровидение-2017" пройдет 8-13 мая в Киеве.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины подчеркнул, что "закон един для всех" - российская певица попала под санкции из-за посещения Крыма.

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