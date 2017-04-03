МИНСК, 4 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко назвал адекватным решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, об этом он заявил журналистам во вторник.

Самойлова заявлена Россией как участница "Евровидения-2017" . Спустя неделю после объявления ее кандидатуры СБУ решила запретить Самойловой въезд в Украину за посещение Крыма в 2015 году.



© Sputnik Алексей Филиппов Украинское ТВ попросило ЕВС не вмешиваться в дела страны

"Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу Херсонской области. Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции. Это абсолютно четко известно российской стороне и требования являются едиными для всех", — заявил Порошенко.

Россия отказывается заменять своего представителя на "Евровидении" и отклонила предложение Европейского вещательного союза (ЕВС) транслировать выступление Самойловой на сцену конкурса дистанционно.

ЕВС требовал от властей Украины обеспечить равный доступ для всех конкурсантов "Евровидения" , в обратном случае союз угрожал санкциями. В письме главы ЕВС премьер-министру Украины указано, что в случае недопуска России к "Евровидению-2017" ряд стран готовы объявить бойкот шоу .

"Евровидение-2017" пройдет 8-13 мая в Киеве.