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Порошенко поддержал запрет посещать Украину для Самойловой
04.04.2017 14:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко назвал адекватным решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, об этом он заявил журналистам во вторник.
Самойлова заявлена Россией как
© Sputnik Алексей Филиппов
"Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу Херсонской области. Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции. Это абсолютно четко известно российской стороне и требования являются едиными для всех", — заявил Порошенко.
Россия отказывается заменять своего представителя на "Евровидении" и отклонила предложение Европейского вещательного союза (ЕВС) транслировать выступление Самойловой на сцену конкурса дистанционно.
ЕВС требовал от властей Украины
"Евровидение-2017" пройдет 8-13 мая в Киеве.
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Президент Украины подчеркнул, что "закон един для всех" - российская певица попала под санкции из-за посещения Крыма.
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