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Оппозиция будет требовать внести в повестку дня сессии ПА ОБСЕ вопрос о ситуации в Беларуси

04.04.2017 16:16 — Новости Политики | БДГ  
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Правоцентристская коалиция будет требовать внесения в повестку дня сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске вопроса о ситуации с правами человека в Беларуси.

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич сообщил, что правоцентристская коалиция, в которую входят Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», поднимала вопрос о предстоящей сессии ПА ОБСЕ на минувшей неделе во время конгресса Европейской народной партии на Мальте.

«Многие европарламентарии, политики, с которыми мы контактировали, говорили, что решение о проведении ассамблеи в Минске было преждевременным шагом. Это был своего рода аванс режиму Лукашенко, и этот аванс не был отработан. Наоборот, на сегодня мы имеем политические репрессии в отношении белорусских граждан, которые выходят на акции протеста», — отметил Губаревич, добавив, что если репрессии продолжатся, это станет негативным фоном для мероприятий ОБСЕ в белорусской столице.

Как пишет БелаПАН со ссылкой на Губаревича, представители оппозиции планируют использовать сессию ПА ОБСЕ как возможность общения и донесения своей позиции до европейских политиков.

Напомним, что решение о проведении очередной 26-й ежегодной сессии Ассамблеи в Минске с 5 по 9 июля 2017 года было принято в 2016 году. Александр Лукашенко пообещал, что сессия станет лучшей в истории.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоцентристская коалиция будет требовать внесения в повестку дня сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске вопроса о ситуации с правами человека в Беларуси.

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