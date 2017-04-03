|
Оппозиция будет требовать внести в повестку дня сессии ПА ОБСЕ вопрос о ситуации в Беларуси
04.04.2017 16:16 — Новости Политики | БДГ
Правоцентристская коалиция будет требовать внесения в повестку дня сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске вопроса о ситуации с правами человека в Беларуси.
Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич сообщил, что правоцентристская коалиция, в которую входят Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», поднимала вопрос о предстоящей сессии ПА ОБСЕ на минувшей неделе во время конгресса Европейской народной партии на Мальте.
«Многие европарламентарии, политики, с которыми мы контактировали, говорили, что решение о проведении ассамблеи в Минске было преждевременным шагом. Это был своего рода аванс режиму Лукашенко, и этот аванс не был отработан. Наоборот, на сегодня мы имеем политические репрессии в отношении белорусских граждан, которые выходят на акции протеста», — отметил Губаревич, добавив, что если репрессии продолжатся, это станет негативным фоном для мероприятий ОБСЕ в белорусской столице.
Как пишет
Напомним, что решение о проведении очередной 26-й ежегодной сессии Ассамблеи в Минске с 5 по 9 июля 2017 года было
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоцентристская коалиция будет требовать внесения в повестку дня сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске вопроса о ситуации с правами человека в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии