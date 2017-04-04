Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть. Однако эксперты не спешат радоваться: похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.

«Мы договорились»

«Мы вас коротко хотим проинформировать о результатах нашей работы. Они есть. Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере – собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней», — заявил вечером 3 апреля президент России Владимир Путин.

Учитывая затянувшийся нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией эти слова звучали более чем обнадеживающе.

Дальше Путин обещал больше: сохраним подходы, сблизим позиции, подготовили планы на ближайшие три года, подтвердили к июлю 2019 года выйти на единый рынок электроэнергии, к 1 января 2018 года — на единый рынок газа.

Глава России говорит, что они проговорили и по товарам, с которыми «возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм». К нам приедет делегация Россельхознадзора.

Главное безопасность, а нефть не очень

Лукашенко в ответ рассыпался в реверансах: «я вам исключительно благодарен как человеку, что в непростое время в связи с этими событиями мы всё-таки сели за стол переговоров и, несмотря на эту проблему, вы смогли в таком позитивном, порядочном ключе провести переговоры». «У нас не осталось нерешенных вопросов», — уверен официальный лидер Беларуси.

По его словам, решены проблемы по вопросам нефтегазового комплекса, главы двух стран вывели «аграрную проблему» и вопрос промышленной политики на уровень Высшего госсовета Союзного государства, обсудили внешнюю политику, «много говорили о безопасности» («это основной был вопрос»), договорились о рефинансировании долга Беларуси.

«Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств. Я не буду здесь ничего конкретизировать, вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность России и Беларуси, уж слишком мало осталось тихих, спокойных точек на планете. И мы договорились о совместных действиях по сохранению нашей безопасности, наших государств», — пояснил Лукашенко.

«Мы решили эти вопросы. Думаю, что в течение 10 дней, как сказал президент, наши правительства это всё формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы», — добавил Александр Лукашенко.

Экономика — отдельно, внешняя политика — отдельно

Сегодня переговоры Лукашенко и Путина прокомментировал журналистмам и министр иностранных дел Владимир Макей. Только у него получилось, что главы стран все же двусторонние проблемы решали — нефтегазовые, поставок машиностроительной и агропромышленной продукции — и говорили о развитии сотрудничества в финансовой сфере и безопасности.

«Помимо этого обсуждался и ряд других вопросов. Обсуждались отношения Беларуси и России с нашими ближайшим партнером – Европейским союзом, и с более дальним – Соединенными Штатами Америки. Президенты были едины в том, что нынешняя ситуация не устраивает никого. Она вредит развитию межгосударственных отношений между нашим государствами – Беларусью и Россией – и Европейским союзом и Соединенными Штатам Америки. Я имею в виду взаимные санкции между Россией и западными партнерами», — подчеркнул Макей.

По его словам, среди конкретных достижений: решение о проведении заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Дата правда неизвестна. Заседание пройдет в «ближайшее время».

Министр подчеркнул, что «нет проблем в оказании поддержки друг другу на международных площадках», сообщается на сайте МИД Беларуси.

«Для кого-то может показаться со стороны, когда возникают какие-то конкретные проблемные вопросы, связанные с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, что такие проблемы могут перекинуться и на сотрудничество во внешнеполитической сфере, в сфере безопасности. Таких опасностей нет и не будет», — добавил Владимир Макей.

Дьявол кроется в деталях

«На первый взгляд, Лукашенко вернулся из Питера чуть ли не с триумфом. Право же, дьявол кроется в деталях», — написал у себя в Facebook политический обозреватель Александр Класковский.

Во-первых, отметил он, «газовую задолженность придется выплатить, причем быстро, чтобы восстановились объемы нефтяных поставок, Москва рефинансирует задолженность , но это означает только новые долги».

«Во-вторых, "Газпром" даст скидки, но только в 2018 и 2019 годах. Дальнейшая судьба нефтегазовых соглашений будет зависеть от того, насколько хорошо с точки зрения Москвы будет вести себя Лукашенко. В-третьих, мы не знаем закулисной части питерских договоренностей», — добавил эксперт.

На самом деле нам ничего не сказали

«Не смотря на официальное заявление президентов Беларуси и России, что они сняли спорный вопрос по энергоносителям, на самом деле мы имеем четыре факта», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Во-первых, по его словам, Лукашенко благодарит Путина за рефинансирование долга за газ. «Это значит, что Беларусь всё-таки признает наличие этого долга и отказывается от своей прежней позиции, которой придерживалась практически целый год», — пояснил эксперт.

Во-вторых, и Лукашенко, и Путин говорят о том, что они поручили правительствам в 10-дневный срок, т. е. до 13 апреля урегулировать спор и возобновить поставки нефти в Беларусь. «Это значит, что спор до сих пор не урегулирован. Неизвестно к к какой договоренности придут правительства и придут ли, и какая цена для Беларуси будет этих договоренностей», — отметил Быковский.

В-третьих, Лукашенко говорит, что главной темой переговоров была общая безопасность, и эта плановая тема, то есть, вопросы с энергоносителями, спорами как бы находятся на периферии.

«При этом не озвучено, о чем в вопросах безопасности главы стран договорились. С учетом того, что Беларусь по крайней мере с президентских выборов активно отказывается от навязываемой Россией новой военной базы (хотя посол РФ Суриков говорит, что такого предложения в целом не было, и мы должны забыть об указе Путина о ведении переговоров на этот счет), то возникает вопрос, что конкретно обсуждали президенты, будет ли это уступка по военной базе или что-то иное», — сказал политический обозреватель.

По его словам, есть версия, что президенты обменивались опытом подавления акций протеста. «Но я не думаю, что президенты мерялись длиной полицейских дубинок», — подчеркнул Павлюк Быковский.

В-четвертых, нельзя забывать, «что Беларусь потеряла эксклюзивность отношений с Россией в рамках Союзного государства». «Россия больше ориентируется сейчас в рамках ЕАЭС, до их пор даже неизвестна дата проведения Высшего госсовета Союзного государства», — добавил эксперт.

«На этом фоне трудно говорить, что мы о чем-то договорились, пока не предъявлены конкретные результаты. У нас уже были прецеденты в отношении России и Беларуси, когда после заявлений президентов о разрешении конфликта, правительства так и достигали договоренностей», — заключил Быковский.

Пока в отношениях Беларуси и России, изрядно подпорченных нефтегазовым конфликтом, по сути ничего не изменилось. Все так же на границе двух стран останавливают грузы, не признают выданные в рамках Таможенного союза декларации, нефть пока еще не течет на белорусские НПЗ.

Справка БДГ