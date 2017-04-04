МИНСК, 4 апр — Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые прошли накануне в Санкт-Петербурге, были максимально конструктивными и очень подробными, заявила в эфире телеканала СТВ пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Переговоры длились более пяти часов. И здесь, прежде всего, следует отдать должное президенту РФ и в целом нашим российским коллегам", — заявила Эйсмонт.



© Sputnik Алексей Даничев Лукашенко о газовом споре: сожалею, что так получилось

По ее словам, несмотря на сложнейший эмоциональный фон, а сообщение о трагедии в метро поступило буквально за считанные минуты до начала встречи, переговоры были максимально конструктивными, очень подробными.

Пресс-секретарь отметила, что сторонам удалось разобраться со всеми нюансами и деталями.

Она также сказала, что на протяжении всей встречи делались перерывы, во время которых президенту России докладывалась информация из штаба о ситуации в целом и ходе расследования теракта.

Ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Путина, которая прошла в минувший понедельник в Санкт-Петербурге, разрешила газовый спор между двумя странами . Стороны договорились о реструктуризации белорусского долга , также стало известно, что Россия увеличит поставки нефти в республику .