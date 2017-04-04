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Эйсмонт рассказала, о чем говорили Лукашенко и Путин в Питере
04.04.2017 20:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые прошли накануне в Санкт-Петербурге, были максимально конструктивными и очень подробными, заявила в эфире телеканала СТВ пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Переговоры длились более пяти часов. И здесь, прежде всего, следует отдать должное президенту РФ и в целом нашим российским коллегам", — заявила Эйсмонт.
© Sputnik Алексей Даничев
По ее словам, несмотря на сложнейший эмоциональный фон, а сообщение о трагедии в метро поступило буквально за считанные минуты до начала встречи, переговоры были максимально конструктивными, очень подробными.
Пресс-секретарь отметила, что сторонам удалось разобраться со всеми нюансами и деталями.
Она также сказала, что на протяжении всей встречи делались перерывы, во время которых президенту России докладывалась информация из штаба о ситуации в целом и ходе расследования теракта.
Ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Путина, которая прошла в минувший понедельник в Санкт-Петербурге,
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Главы государств вели переговоры более пяти часов, при этом, как отметила Эйсмонт, нужно отдать должное президенту РФ.
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