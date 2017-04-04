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Эйсмонт рассказала, о чем говорили Лукашенко и Путин в Питере

04.04.2017 20:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые прошли накануне в Санкт-Петербурге, были максимально конструктивными и очень подробными, заявила в эфире телеканала СТВ пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Переговоры длились более пяти часов. И здесь, прежде всего, следует отдать должное президенту РФ и в целом нашим российским коллегам", — заявила Эйсмонт.

Эйсмонт рассказала, о чем говорили Лукашенко и Путин в Питере
© Sputnik Алексей Даничев
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По ее словам, несмотря на сложнейший эмоциональный фон, а сообщение о трагедии в метро поступило буквально за считанные минуты до начала встречи, переговоры были максимально конструктивными, очень подробными.

Пресс-секретарь отметила, что сторонам удалось разобраться со всеми нюансами и деталями.

Она также сказала, что на протяжении всей встречи делались перерывы, во время которых президенту России докладывалась информация из штаба о ситуации в целом и ходе расследования теракта.

Ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Путина, которая прошла в минувший понедельник в Санкт-Петербурге, разрешила газовый спор между двумя странами. Стороны договорились о реструктуризации белорусского долга, также стало известно, что Россия увеличит поставки нефти в республику.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы государств вели переговоры более пяти часов, при этом, как отметила Эйсмонт, нужно отдать должное президенту РФ.

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