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ЕС: тема прав человека будет ключевой в отношениях с Минском
04.04.2017 19:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Права человека останутся ключевыми при формировании политики Евросоюза в отношении Минска, говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси, распространенном во вторник.
Третье заседание координационной группы Беларусь — ЕС прошло с 3 по 4 апреля в Минске. Предыдущие встречи состоялись весной и осенью 2016 года.
Представительство ЕС в Минске
Делегация Евросоюза во главе с управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майером-Хартингом встретилась с руководством администрации президента Беларуси, а также с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.
"Несмотря на призывы международной общественности проявлять сдержанность, действия властей, в том числе превентивные аресты в преддверии и большое число арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта (несанкционированной уличной акции в Минске — Sputnik), были неразборчивыми и ненадлежащими", — говорится в сообщении представительства.
Также в тексте подчеркивается, что верховенство прав человека, включая отмену смертной казни, останутся ключевыми при формировании политики отношений Беларусь — ЕС.
Стороны также обсудили вопросы торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и экологии. Также в ходе встречи был затронут вопрос строительства БелАЭС.
Ранее в Минске и ряде областных городов Беларуси прошли
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По мнению представителей Евросоюза, действия властей в преддверии несанкционированной акции 25 марта и в ходе самой акции были "неразборчивыми и ненадлежащими".
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