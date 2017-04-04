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ЕС: тема прав человека будет ключевой в отношениях с Минском

04.04.2017 19:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Права человека останутся ключевыми при формировании политики Евросоюза в отношении Минска, говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси, распространенном во вторник.

Третье заседание координационной группы Беларусь — ЕС прошло с 3 по 4 апреля в Минске. Предыдущие встречи состоялись весной и осенью 2016 года.

ЕС: тема прав человека будет ключевой в отношениях с Минском
Представительство ЕС в Минске
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Делегация Евросоюза во главе с управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майером-Хартингом встретилась с руководством администрации президента Беларуси, а также с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.

"Несмотря на призывы международной общественности проявлять сдержанность, действия властей, в том числе превентивные аресты в преддверии и большое число арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта (несанкционированной уличной акции в Минске — Sputnik), были неразборчивыми и ненадлежащими", — говорится в сообщении представительства.

Также в тексте подчеркивается, что верховенство прав человека, включая отмену смертной казни, останутся ключевыми при формировании политики отношений Беларусь — ЕС.

Стороны также обсудили вопросы торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и экологии. Также в ходе встречи был затронут вопрос строительства БелАЭС.

Ранее в Минске и ряде областных городов Беларуси прошли акции оппозиции, причем большинство мероприятий не были санкционированы властями. Сотрудники милиции не позволили участникам организовать шествие по центральному проспекту столицы. Было задержано большое количество граждан, суды над которыми прошли 27 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению представителей Евросоюза, действия властей в преддверии несанкционированной акции 25 марта и в ходе самой акции были "неразборчивыми и ненадлежащими".

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