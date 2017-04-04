МИНСК, 4 апр — Sputnik. Права человека останутся ключевыми при формировании политики Евросоюза в отношении Минска, говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси, распространенном во вторник.

Третье заседание координационной группы Беларусь — ЕС прошло с 3 по 4 апреля в Минске. Предыдущие встречи состоялись весной и осенью 2016 года.



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Делегация Евросоюза во главе с управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майером-Хартингом встретилась с руководством администрации президента Беларуси, а также с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.

"Несмотря на призывы международной общественности проявлять сдержанность, действия властей, в том числе превентивные аресты в преддверии и большое число арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта (несанкционированной уличной акции в Минске — Sputnik), были неразборчивыми и ненадлежащими", — говорится в сообщении представительства.

Также в тексте подчеркивается, что верховенство прав человека, включая отмену смертной казни, останутся ключевыми при формировании политики отношений Беларусь — ЕС.

Стороны также обсудили вопросы торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и экологии. Также в ходе встречи был затронут вопрос строительства БелАЭС.

Ранее в Минске и ряде областных городов Беларуси прошли акции оппозиции , причем большинство мероприятий не были санкционированы властями. Сотрудники милиции не позволили участникам организовать шествие по центральному проспекту столицы. Было задержано большое количество граждан, суды над которыми прошли 27 марта .