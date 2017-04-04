МИНСК, 5 апр — Sputnik. Турция создает новые террористические группировки на территории Сирии, заявил РИА Новости в среду посол Сирийской республики в России Рияд Хаддад.

Армия Турции в конце августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство". В рамках операции турецкие власти с участием сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.

Террористическая угроза

"Но самое опасное из того, что они (Турция — Sputnik) делают на нашей земле — это создание двух новых террористических группировок, одна из них называется "Щит побережья", вторая — "Щит Аль-Аси", — заявил посол.

По словам посла, несмотря на новые названия, группировки состоят из тех же членов, что и ИГИЛ, а также другие организации. Как отметил Хаддад, для вербовки боевиков в новые организации Турция обещает им "заработную плату в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство".

Спор вокруг границ и территорий

"Турция воспользовалась высыханием реки Африн к юго-западу от города Жендерис и перенесла колючую проволоку, которая отмечает границу между нашими странами, вглубь нашей территории, будто это уже турецкие земли. Таким образом, происходит захват сирийских земель", — рассказал Хаддад.

Посол назвал подобные действия турецкой стороны нарушением суверенитета страны.

"Турция также начала процесс захвата новых земель, оккупировав районы Кырбат и Атма в провинции Идлиб. Турецкие войска построили в этом районе два лагеря по подготовке боевиков, которые вошли в две новые террористические группировки. Это не только вопиющая агрессия против суверенитета страны, это вопиющая агрессия против народа Сирии", — добавил дипломат.

По словам Хаддада, турецкие войска начинают подготовку к строительству стены, которая разделила бы те земли, которые они захватили и территорию Сирии.

Сирия готова защищаться

"Сирия вправе отвечать на любую агрессию по отношению к ней. Но первый шаг наше правительство видит в том, чтобы сообщить об этом мировому сообществу, международным организациям, в том числе ООН, и нашим союзникам во главе с Россией для того, чтобы найти решение данного вопроса. Но если решение не будет найдено, естественно, сирийское правительство будет защищать свои земли всеми способами", — сказал посол.

Хаддад добавил, что Сирия воюет более шести лет против терроризма и "будет воевать до конца, а Турция является одной из стран, которая поддерживает терроризм".

Также Сирия требует оказать давление на Турцию и заставить ее прекратить свои действия.

"Естественно, этот вопрос был поднят, но в первую очередь, наше правительство подняло этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Наши друзья в центре по примирению знают об этом и совместно с нашим правительством решают данный вопрос. Правительство Сирии официально требует от международного сообщества надавить на Турцию, чтобы она прекратила свои действия", — добавил Хаддад.

"Щит Ефрата" не завершен

Несмотря на то, что Турция уже объявила о завершении операции "Щит Ефрата", представители Сирии заявляют: эти слова расходятся с действиями.

"На практике турецкая сторона не вывела свои войска, которые находятся в данный момент на севере города Эль-Баб, и пытаются с помощью группировок, которые являются союзниками Турции, построить там город. Я имею в виду те террористические группировки, которые находятся в данном районе. И, таким образом, они нарушают территориальный суверенитет Сирийской Арабской республики", — отметил Хаддад.

По словам посла, заявления Турции о прекращении операции — "один из элементов информационной войны", а сама страна "нарушает международное право и все резолюции СБ ООН".