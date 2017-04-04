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Минск готовится к встрече помощников глав "нормандской четверки"

05.04.2017 14:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. МИД Беларуси подтвердил информацию о встрече помощников глав государств "нормандской четверки" в Минске 6 апреля, на которой будет обсуждена ситуация на востоке Украины, заявил Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"Она пройдет в абсолютно закрытом для прессе формате", — подчеркнул Мирончик.    

Планируемую встречу помощников глав государств "нормандской четверки" проанонсировал для журналистов в среду в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Минске соберутся. Россию представит помощник президента Владислав Сурков", — сказал Песков.

"Позиция Российской Федерации ко встрече в том, что ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Ситуация усугубляется тем, что из-за сохранения напряженности сторонам по-прежнему не удается отвести тяжелые вооружения, как это предписано ранее достигнутыми соглашениями", — отметил пресс-секретарь Путина.

Саммит глав "нормандской четверки", на котором обсуждался план урегулирования украинского кризиса, прошел в Минске 11 февраля 2015 года. Тогда на переговоры, которые прошли во Дворце Независимости, приехали президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель. После этого Минск, где регулярно проходят встречи контактной группы, стал переговорной площадкой для обсуждения ситуации на востоке Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. МИД Беларуси подтвердил информацию о встрече помощников глав государств "нормандской четверки" в Минске 6 апреля, на которой будет обсуждена...

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