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ОБСЕ о перемирии в Донбассе: положение ухудшилось

05.04.2017 20:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Ситуация на юго-востоке Украины в районе конфликта ухудшилась, в том числе участились случаи угроз жизни наблюдателей ОБСЕ, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан.

ОБСЕ о перемирии в Донбассе: положение ухудшилось
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск готовится к встрече помощников глав "нормандской четверки"

В среду в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что наблюдатели ОБСЕ в районе фильтровальной станции попали под обстрел.

"Ситуация с безопасностью во многом связана с общим ухудшением положения в Донбассе", – сказал Апакан в среду журналистам.

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Мартин Сайдик отметил, что в регионе также идет сближение позиций конфликтующих сторон.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ на предстоящей встрече помощников глав государств "нормандской четверки" в Минске 6 апреля поднимет вопрос о провокационных действиях вооруженных сил Украины, которые усугубляют напряженность в регионе.

Контактная группа на встрече в Минске, которая прошла 29 марта, согласовала прекращение огня в Донбассе с 1 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении данных договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. 

 
Теги: Минск
 
 
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В среду в ДНР заявили, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во время нахождения в районе фильтровальной станции.

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