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ОБСЕ о перемирии в Донбассе: положение ухудшилось
05.04.2017 20:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Ситуация на юго-востоке Украины в районе конфликта ухудшилась, в том числе участились случаи угроз жизни наблюдателей ОБСЕ, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что наблюдатели ОБСЕ в районе фильтровальной станции попали под обстрел.
"Ситуация с безопасностью во многом связана с общим ухудшением положения в Донбассе", – сказал Апакан в среду журналистам.
В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Мартин Сайдик отметил, что в регионе также идет сближение позиций конфликтующих сторон.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ на предстоящей
Контактная группа на встрече в Минске, которая прошла 29 марта,
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
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В среду в ДНР заявили, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во время нахождения в районе фильтровальной станции.
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