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Европарламент угрожает новыми санкциями в отношении Беларуси
06.04.2017 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Европейский союз может ввести новые санкции в отношении ряда белорусских чиновников, соответствующий пункт указан в проекте резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси.
© Sputnik Владимир Астапкович
Европейские политики подготовили резолюцию после прошедшего 25 марта
Как указано в резолюции Европарламента, "реакция служб безопасности была неизбирательной и несоразмерной". По мнению европейских депутатов, в Беларуси имеют место "необоснованные ограничения свободы мирных собраний и выражения мнений".
Организация призывает республику провести "беспристрастное расследование всех сообщений о произвольных задержаниях и других нарушениях прав", в противном случае Европарламент предупредил о возможных санкциях в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.
Резолюция Европарламента по Беларуси будет принята в Брюсселе в четверг 6 апреля.
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Большая часть санкций в отношении Беларуси была приостановлена Евросоюзом в феврале 2016 года после прошедших осенью 2015 президентских выборов. До настоящего момента под санкциями Запада остаются несколько бывших чиновников, подозреваемых в "причастности к исчезновению людей". Существует и запрет на торговлю с Беларусью вооружением.
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Европейский парламент в четверг 6 апреля проголосует по резолюции о ситуации в республике.
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