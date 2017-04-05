МИНСК, 6 апр – Sputnik. Европейский союз может ввести новые санкции в отношении ряда белорусских чиновников, соответствующий пункт указан в проекте резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси.



© Sputnik Владимир Астапкович ЕС: тема прав человека будет ключевой в отношениях с Минском

Европейские политики подготовили резолюцию после прошедшего 25 марта несанкционированного шествия оппозиции в честь Дня Воли , после которого был задержан ряд граждан, наказанных впоследствии административными арестами и штрафами.

Как указано в резолюции Европарламента, "реакция служб безопасности была неизбирательной и несоразмерной". По мнению европейских депутатов, в Беларуси имеют место "необоснованные ограничения свободы мирных собраний и выражения мнений".

Организация призывает республику провести "беспристрастное расследование всех сообщений о произвольных задержаниях и других нарушениях прав", в противном случае Европарламент предупредил о возможных санкциях в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

Резолюция Европарламента по Беларуси будет принята в Брюсселе в четверг 6 апреля.

За несколько дней до планируемых акций белорусские власти и правоохранительные органы заявили о возможных провокациях на митингах . В частности, были задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, у которых при обысках находили предметы, похожие на оружие и взрывчатые вещества. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в СМИ поступает "лишь малая часть информации" о том, какие провокации готовятся.

Также глава белорусского государства заявлял, что спецслужбы и фонды ряда западных стран намеренно финансируют подобные оппозиционные акции в республике.

Большая часть санкций в отношении Беларуси была приостановлена Евросоюзом в феврале 2016 года после прошедших осенью 2015 президентских выборов. До настоящего момента под санкциями Запада остаются несколько бывших чиновников, подозреваемых в "причастности к исчезновению людей". Существует и запрет на торговлю с Беларусью вооружением.