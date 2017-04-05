МИНСК, 6 апр — Sputnik. Европейцы разочарованы пустыми обещаниями власти, миграцией и экономикой – с данными соцопросов согласны и политики.

Один из фаворитов предстоящих президентских выборов во Франции — правый кандидат и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Грядут выборы и в Германии, в которой популярность набирает партия "Альтернатива для Германии", усиливаются "правые" тенденции и во многих других странах.

Пустые обещания и миграция

Согласно проведенному в рамках проекта Sputnik.Мнения опросу, большая часть европейцев считают причиной роста популярности правых партий пустые обещания властей, так ответили 43% немцев, 33% британцев и 45% французов.



© Sputnik/ Опрос Sputnik.Мнения

Высокий уровень иммиграции как причину популярности правых политиков назвали 45% французов, 52% немцев и 49% британцев, а неудачную экономическую политику — 34% французов, 17% немцев, а также 20% британцев.

Что интересно, для французов одинаковой проблемой кажутся как пустые обещания, так и миграция. Кроме того, 34% немцев, 25% британцев и 21% французов недовольны однотипной повесткой мэйнстримных партий.

Ценность национальных интересов

По мнению Олега Гайдукевича, первого заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси, выстроившей тесные связи с европейскими правыми партиями, подъем популярности подобных политических взглядов логичен.

"В Европе начали понимать ценность национальных интересов и суверенитета, поэтому правые партии, в том числе и "Национальный фронт", набирают популярность. Что важно, эти партии даже не говорят о развале Евросоюза — но о том, что многие разочарованы ЕС, что мнение людей и государств не учитывается", — рассказал Sputnik Гайдукевич.

По словам политика, во Франции многие жители разочарованы миграционным кризисом, проблемами с бизнесом, экономикой. "Даже внешней политикой — те же санкции против России или Беларуси идут вразрез с интересами самой страны, ее жителей!" — отметил политик.

"Сложно предугадать, кто победит на выборах во Франции, но ясно одно: списывать со счетов правые партии больше нельзя. Приведу в пример Австрию: после президентских выборов правая партия "Свобода" вроде проиграла, но при этом к ней стали больше прислушиваться, она набрала вес, поддержку многих людей и элит. Потому что она отображает национальные интересы государства", — заключил собеседник Sputnik.