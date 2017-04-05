ГРОДНО, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы России и Беларуси признают проблему с проникновением в РФ с белорусской территории лиц, которые внесены в список персон, въезд которых в РФ нежелателен.



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В четверг в Гродно проходит заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики на территории Союзного государства. Основным вопросом повестки дня станут обсуждения действий двух стран в связи с введением Беларусью безвизового режима и созданием из-за этого в РФ погранзон.

"Не скрою, российскую сторону на сегодняшний день волнуют определенные моменты, связанные с миграционными изменениями в силу принятия декрета №8. Мы регистрируем на территории Российской Федерации граждан, которые находятся в федеральном и международном розыске, которые приехали на территорию России через Минск. Мы регистрируем граждан, которые включены в список нашей страной как нежелательные граждане по пребыванию в Российской Федерации", — заявил, отвечая на вопрос Sputnik, первый заместитель главы МВД РФ Александ Горовой.



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Горовой подчеркнул: чтобы подобные случаи не повторялись и не учащались, соответствующим службам обоих государств нужно более четко скоординировать свою работу. По его словам, МВД РФ уже подготовило и внесло в правительство пакет документов, которые позволяют исключить подобные ситуации.

Проблему "недобросовестных туристов" признал и заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко.

"Что скрывать, у нас есть и недобросовестные туристы. Посещая Беларусь, они знают все правила пребывания, знают о местах, где они могу находиться на территории нашей страны. Тем не менее, есть претенденты, когда недобросовестные туристы покидают территорию Беларуси и отправляются на территорию РФ и других стран. У нас есть комплекс мер реагирования в отношении таких туристов", — рассказал Мельченко.



© Sputnik/ Заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко (справа)

Как передает корреспондент Sputnik, в планах рабочей группы рассмотреть очень чувствительный вопрос для белорусских водителей, которые работают на территории России. Группа обсудит, какие меры можно предпринять, чтобы белорусские водители смогли с 1 июня 2017 работать в России и не обменивать национальные белорусские водительские удостоверения на российские.



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Также в повестке дня обсуждение практической работы подразделений Госпогранкомитета Беларуси в преддверии Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России.

"Мы выработали внутреннее законодательство — начиная от приобретения билетов, паспорта болельщика, без которого на стадион ни один гражданин не зайдет. Но мы должны четко понимать миграционные потоки граждан третьих государств с определенных территорий стран, которые граничат с территорией РФ", — сказал глава МВД РФ Александр Горовой.

Ожидается, что по итогам заседания будет подписан протокол о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение между Россией и Беларусью от 5 октября 2004 года об использовании миграционной карты единого образца.