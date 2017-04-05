﻿ В ближайшее время Лукашенко может встретиться с Путиным дважды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ближайшее время Лукашенко может встретиться с Путиным дважды

06.04.2017 12:26 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин, которые игнорировали друг друга долгое время и, наконец, встретились 3 апреля, в ближайшее время могут встретиться еще дважды.

Так, 14 апреля в Бишкеке пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в который входят главы государств-членов ЕАЭС. Такое решение 5 апреля было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в Евразийской экономической комисии (ЕЭК). Предыдущее заседание, которое прошло 26 декабря 2016 года, Александр Лукашенко бойкотировал.

На предстоящем заседании глава государств будет представлен проект доклада «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015—2016 годы». Также уже согласованы проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики стран союза на 2017—2018 годы и о внесении изменений в регламент работы ЕЭК, которую планируется наделить рядом новых полномочий для принятия решений в сфере таможенного регулирования. При этом перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются консенсусом, будет расширен.

Кроме того, Высший Евразийский экономический совет рассмотрит заявление о присвоении Молдове статуса наблюдателя при ЕАЭС, а также вопрос о взаимодействии с Ираном.

Помимо этого в ближайшее время может состояться и заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. "Мы действительно координируем подготовку ВГС с содержательной точки зрения, а также согласовываем с российской стороной по дипломатическим каналам конкретные сроки его проведения. Есть поручение президентов, так что уверены, что "окно" для ВГС в их графиках будет согласовано в ближайшее время", - заявил 6 апреля на брифинге пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

Он также отметил, что Беларусь твердо привержена выполнению достигнутых в ЕАЭС договоренностей.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Немногим позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том, что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты не спешат радоваться: похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.

При этом белорусский долг «Газпрому» за поставленный в страну газ превышает 700 млн долларов. В случае его невыплаты увеличение поставок нефти Беларуси не светит.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин, которые игнорировали друг друга долгое время и, наконец, встретились 3 апреля, в ближайшее время...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МВД Беларуси и РФ признают наличие "недобросовестных туристов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика