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В ближайшее время Лукашенко может встретиться с Путиным дважды
06.04.2017 12:26 — Новости Политики | БДГ
Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин, которые игнорировали друг друга долгое время и, наконец, встретились 3 апреля, в ближайшее время могут встретиться еще дважды.
Так, 14 апреля в Бишкеке пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в который входят главы государств-членов ЕАЭС. Такое решение 5 апреля было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии,
На предстоящем заседании глава государств будет представлен проект доклада «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015—2016 годы». Также уже согласованы проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики стран союза на 2017—2018 годы и о внесении изменений в регламент работы ЕЭК, которую планируется наделить рядом новых полномочий для принятия решений в сфере таможенного регулирования. При этом перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются консенсусом, будет расширен.
Кроме того, Высший Евразийский экономический совет рассмотрит заявление о присвоении Молдове статуса наблюдателя при ЕАЭС, а также вопрос о взаимодействии с Ираном.
Помимо этого в ближайшее время может состояться и заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. "Мы действительно координируем подготовку ВГС с содержательной точки зрения, а также согласовываем с российской стороной по дипломатическим каналам конкретные сроки его проведения. Есть поручение президентов, так что уверены, что "окно" для ВГС в их графиках будет согласовано в ближайшее время", - заявил 6 апреля на брифинге пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает
Он также отметил, что Беларусь твердо привержена выполнению достигнутых в ЕАЭС договоренностей.
Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Немногим позже белорусский вице-премьер
Однако эксперты
При этом белорусский
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Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин, которые игнорировали друг друга долгое время и, наконец, встретились 3 апреля, в ближайшее время...
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