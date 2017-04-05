Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин, которые игнорировали друг друга долгое время и, наконец, встретились 3 апреля, в ближайшее время могут встретиться еще дважды.

Так, 14 апреля в Бишкеке пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в который входят главы государств-членов ЕАЭС. Такое решение 5 апреля было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в Евразийской экономической комисии (ЕЭК ). Предыдущее заседание, которое прошло 26 декабря 2016 года, Александр Лукашенко бойкотировал .

На предстоящем заседании глава государств будет представлен проект доклада «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015—2016 годы». Также уже согласованы проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики стран союза на 2017—2018 годы и о внесении изменений в регламент работы ЕЭК, которую планируется наделить рядом новых полномочий для принятия решений в сфере таможенного регулирования. При этом перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются консенсусом, будет расширен.

Кроме того, Высший Евразийский экономический совет рассмотрит заявление о присвоении Молдове статуса наблюдателя при ЕАЭС, а также вопрос о взаимодействии с Ираном.

Помимо этого в ближайшее время может состояться и заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. "Мы действительно координируем подготовку ВГС с содержательной точки зрения, а также согласовываем с российской стороной по дипломатическим каналам конкретные сроки его проведения. Есть поручение президентов, так что уверены, что "окно" для ВГС в их графиках будет согласовано в ближайшее время", - заявил 6 апреля на брифинге пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА .

Он также отметил, что Беларусь твердо привержена выполнению достигнутых в ЕАЭС договоренностей.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Немногим позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том , что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты не спешат радоваться : похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.