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МИД: дата ВГС будет согласована в ближайшее время

06.04.2017 12:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Дата проведения Высшего государственного совета Союзного государства будет согласована в ближайшее время, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

МИД: дата ВГС будет согласована в ближайшее время
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Договоренность о проведении в скором времени Высшего госсовета была достигнута в минувший понедельник на переговорах президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Как ожидается, заседание пройдет в России. 

"Мы действительно координируем подготовку Высшего государственного совета с содержательной точки зрения и согласовываем по дипломатическим каналам с российской стороной конкретные сроки его проведения. Есть поручение президентов. Уверен, что окно для ВГС в их графике в ближайшее время будет согласовано", — заявил Мирончик.

В связи с тем, что дата заседания ВГС до сих пор не определена, не утвержден и бюджет Союзного государства на 2017 год. Соответствующие органы работают по временной схеме, которая предусматривает финансирование расходов и программ на одну двенадцатую бюджета каждый месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси координирует подготовку к встрече, согласовывает по дипломатическим каналам содержание и возможные сроки проведения госсовета Союзного...

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