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Лукашенко рассказал об итогах встречи с Путиным в интервью МГТРК "Мир"

06.04.2017 14:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко рассказал об итогах встречи с Путиным в интервью МГТРК "Мир"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там отметили, что во время беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур.

"Лукашенко обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений "Запад-2017", итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге", — проинформировали в пресс-службе.

Белорусский президент также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире, добавили в пресс-службе главы государства.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, которая прошла в минувший понедельник, разрешили энергетический конфликт, который длился больше года. Лидерам двух стран потребовалось более пяти часов, чтобы в формате "один на один", а затем и с профильными министрами обсудить все острые и важные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства уделил внимание теме интеграции на постсоветском пространстве, предстоящих учениях "Запад-2017" и о торговле с РФ.

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