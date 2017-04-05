|
Лукашенко рассказал об итогах встречи с Путиным в интервью МГТРК "Мир"
06.04.2017 14:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Там отметили, что во время беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур.
"Лукашенко обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений "Запад-2017", итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге", — проинформировали в пресс-службе.
Белорусский президент также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире, добавили в пресс-службе главы государства.
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства уделил внимание теме интеграции на постсоветском пространстве, предстоящих учениях "Запад-2017" и о торговле с РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии