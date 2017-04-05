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Европарламент принял резолюцию по Беларуси: пока без санкций
06.04.2017 14:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей в отношении участников мирных акций протеста.
© Sputnik Владимир Федоренко
В Минске и ряде областных центров 25 марта прошли акции,
"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года", — говорится в документе.
В резолюции подчеркивается, что несмотря на призывы к сдержанности, сотрудники служб безопасности Беларуси "действовали ненадлежащим образом".
В документе, который не носит обязательного характера, также содержится призыв к властям страны немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, правозащитников, журналистов, активистов и оппозиционеров, а также отказаться от их дальнейшего судебного преследования. Кроме того, по мнению евродепутатов, в стране должно быть проведено углубленное расследование всех случаев задержаний.
Европарламент предупредил, что иначе Европейский союз может применить в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за происходившее, новые ограничительные меры.
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В ЕС пригрозили ввести санкции в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за "репрессии" после массовых акций.
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