МИНСК, 6 апр – Sputnik. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей в отношении участников мирных акций протеста.



© Sputnik Владимир Федоренко Европарламент угрожает новыми санкциями в отношении Беларуси

В Минске и ряде областных центров 25 марта прошли акции, посвященные Дню Воли . В столице марш завершился задержаниями : некоторых граждан отпустили, некоторых наказали штрафами и административными арестами.

"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года", — говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что несмотря на призывы к сдержанности, сотрудники служб безопасности Беларуси "действовали ненадлежащим образом".

В документе, который не носит обязательного характера, также содержится призыв к властям страны немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, правозащитников, журналистов, активистов и оппозиционеров, а также отказаться от их дальнейшего судебного преследования. Кроме того, по мнению евродепутатов, в стране должно быть проведено углубленное расследование всех случаев задержаний.

Европарламент предупредил, что иначе Европейский союз может применить в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за происходившее, новые ограничительные меры.