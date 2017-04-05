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Европарламент принял резолюцию по Беларуси: пока без санкций

06.04.2017 14:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей в отношении участников мирных акций протеста.

Европарламент принял резолюцию по Беларуси: пока без санкций
© Sputnik Владимир Федоренко
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В Минске и ряде областных центров 25 марта прошли акции, посвященные Дню Воли. В столице марш завершился задержаниями: некоторых граждан отпустили, некоторых наказали штрафами и административными арестами.

"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года", — говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что несмотря на призывы к сдержанности, сотрудники служб безопасности Беларуси "действовали ненадлежащим образом".

В документе, который не носит обязательного характера, также содержится призыв к властям страны немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, правозащитников, журналистов, активистов и оппозиционеров, а также отказаться от их дальнейшего судебного преследования. Кроме того, по мнению евродепутатов, в стране должно быть проведено углубленное расследование всех случаев задержаний.

Европарламент  предупредил, что иначе Европейский союз может применить в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за происходившее, новые ограничительные меры.

 
Теги: Минск
 
 
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