МИНСК, 6 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что нужно сохранить Содружество Независимых Государств как интеграционную площадку, но участие в этом объединении должно быть интересно всем государствам.



© Sputnik Евгений Биятов Итоги Экономического совета СНГ: интеграция должна быть прагматичной

В интервью МГТРК "Мир" белорусский президент отметил, что на постсоветском пространстве сейчас функционируют различные интеграционные структуры. В некоторых из них сложились более близкие отношения между странами, в других налажено менее тесное сотрудничество. Президент назвал эти процессы разноуровневой интеграцией и заметил, что и в Евросоюзе начинают применять этот термин.

"Так и у нас получилось. Тот, кто хотел остаться в СНГ, остался. Кто-то захотел выйти, как Грузия – вышли. Кто-то фактически приостановил свое участие в СНГ, и то не всегда – иногда приезжают на это заседание представители Украины. Но мы договорились, что эту площадку нельзя терять", – сказал белорусский президент.

Он отметил, что каждая страна, участвуя в каких-либо интеграционных объединениях, ищет для себя выгоды. Однако к этому государства должны подходить осторожно.

"Выгода не должна быть за счет твоего соседа. Тебе выгодно где-то, ему тоже где-то выгодно, где-то ты уступаешь, где-то он. Но выгода – это обязательно. (…) Россия свою выгоду ищет, белорусы и казахи – свою и так далее. Но мы нашли те вопросы, где это будет выгодно. Это прежде всего экономика. Экономика связывает так, что потом никуда не уйдешь. Это в рамках СНГ", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что для придания большего интереса у стран Содружества к площадке СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли. "Сейчас мы должны подписать договор о свободном передвижении услуг, скажем так. То есть, то, что мы уже сделали отчасти в ЕАЭС, а больше в Союзном государстве. Опыт интеграций разного уровня пригодился. Надо, чтобы была заинтересованность у этих государств, которые входят в СНГ", – убежден президент.

Телеверсия интервью будет показана в эфире канала 7 апреля.