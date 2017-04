МИНСК, 6 апр — Sputnik. МИД Украины рассчитывает, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, а уже летом украинцы смогут ездить в страны Европы без виз.

Европейский парламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов (521 из 751 депутатов) одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

Руководство Украины встретило сообщение о решении Европарламента бурными аплодисментами: президента Петра Порошенко, буквально, кинулся обмнимать премьер-министра Владимира Гройсмана и экс-премьера Арсения Яценюка.

Что дальше

Теперь послы стран-членов Евросоюза должны поддержать решение и внести его в повестку дня Совета министров ЕС. После этого Совет министров должен одобрить его квалифицированным большинством, а затем его должны подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны — Мальты.

После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и лишь спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Окончательное утверждение должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, перед этим 26 апреля ожидается решение послов ЕС по данному вопросу. Затем, 15 мая должно состояться подписание документа по безвизовому режиму, а 22 мая — его публикация.

Уж заграницу невтерпеж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцы уже летом смогут ездить без виз в Евросоюз. По его мнению, для оформления окончательного решения необходимо еще полтора-два месяца.

Но граждане Украина ждать лета не стали и "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов — ГП "Документ".

"Невозможно подключиться к базе данных. Код ошибки: User pasporti_site already has more than 'max_user_connections' active connections", — такое сообщение видят пользователи, которые пытаются зайти на данный ресурс миграционной службы Украины.

"Бевиз" по-украински

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. Фактически наличие такого документа является главным условием пересечения границы с ЕС без виз, однако пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.

В частности, при пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме этого, рекомендовано иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.