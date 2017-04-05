МИНСК, 6 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента по Беларуси указывает на то, что Европа не ставила перед собой задачу учитывать реалии и процессы, происходящие в стране, заявил в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Ранее депутаты Европаламента приняли резолюцию, в которой осуждаются действия белорусских властей 25 марта, когда многие участники несанкционированной акции в Минске были доставлены в РУВД. Часть из них была отпущена, а некоторых наказали административными арестами и штрафами.

"Метод окриков и поучений, что чаще всего использует Европарламент, с Беларусью не работает. Критика, если имеются для нее основания, должна носить конструктивный и непредвзятый характер, учитывать объективные реалии и процессы, происходящие в нашей стране и в регионе в целом", — сказал Мирончик.

Он выразил сожаление, что у депутатов Европарламента "не хватило времени или желания ознакомиться с официальной точкой зрения на события двухнедельной давности" и обсудить все вопросы в формате прямого диалога.

Мирончик также отметил, что Беларусь готова обсуждать с зарубежными партнерами любые темы, даже те, по которым позиции сторон расходятся. "Именно в таком ключе мы общались с теми представителями ЕС, которых по-настоящему волнует будущее отношений с Беларусью", — добавил официальный представитель МИД.

Он подчеркнул, что на текущей неделе в Беларуси находилась делегация из Брюсселя, которая провела встречи в рамках заседания Координационной группы Беларусь — ЕС.