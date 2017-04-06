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Лукашенко о санкционных товарах: не надо нас гнобить
06.04.2017 21:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время встречи 3 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о совместных мерах по недопущению попадания санкционных товаров в РФ.
"Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это (ввоз санкционных товаров — Sputnik)", — заявил Лукашенко в четверг в интервью телеканалу "Мир".
© Sputnik Виталий Аньков
Белорусский президент уверен, что нужно разобраться с обвинениями в адрес Беларуси о реэкспорте продукции, попавшей под запрет в России.
"Мы имеем балансы на каждый год: сколько молока, сколько мяса поставить в Российскую Федерацию. Мы даже не выбираем эти объемы. Поэтому нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то санкционными продуктами, не надо. Мы этого не делали и не делаем", — сказал Лукашенко.
"Но только нас, говорю, не надо гнобить… мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", — подчеркнул он.
"Я показал (Путину — Sputnik), кто наживается на санкционке — я ему раскрыл карты, что это бандиты с большой дороги", — сказал белорусский президент.
"Нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то станционными продуктами не надо, мы в этом разберемся", — подчеркнул глава государства.
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Белорусский лидер уверен, что с обвинениями со стороны РФ в адрес Беларуси по поводу реэкспорта санкционной продукции необходимо разобраться.
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