МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время встречи 3 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о совместных мерах по недопущению попадания санкционных товаров в РФ.

"Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это (ввоз санкционных товаров — Sputnik)", — заявил Лукашенко в четверг в интервью телеканалу "Мир".



© Sputnik Виталий Аньков Данкверт советует аграриям РФ учиться предусмотрительности белорусов

Белорусский президент уверен, что нужно разобраться с обвинениями в адрес Беларуси о реэкспорте продукции, попавшей под запрет в России.

"Мы имеем балансы на каждый год: сколько молока, сколько мяса поставить в Российскую Федерацию. Мы даже не выбираем эти объемы. Поэтому нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то санкционными продуктами, не надо. Мы этого не делали и не делаем", — сказал Лукашенко.

"Но только нас, говорю, не надо гнобить… мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", — подчеркнул он.

"Я показал (Путину — Sputnik), кто наживается на санкционке — я ему раскрыл карты, что это бандиты с большой дороги", — сказал белорусский президент.

"Нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то станционными продуктами не надо, мы в этом разберемся", — подчеркнул глава государства.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что Беларусь, воспользовавшись преимуществами зоны свободной торговли на территории ЕС, стал а за короткий срок крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции в Россию.