МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что региональная группировка войск РБ и РФ ни на кого не собирается нападать.

"Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там известный персонаж (Джон — Sputnik) Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное", — заявил Лукашенко в четверг в интервью телеканалу "Мир".



© Sputnik Андрей Александров Суриков: после учений "Запад-2017" российские военные уедут домой

По его словам, в письме затронута тема предстоящих учений "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси.

"Эти господа затрагивают и вопрос учений: для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?", — задал вопрос белорусский лидер.

"Россияне любят говорить, что это у границ России. Если это Калининград, то да. Но надо понимать, что это, прежде всего, у белорусских границ. И надо, чтобы европейцы, натовцы и США понимали, что в противовес когда-то мы создали совместную группировку на территории Беларуси и на западе России. Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо", — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул: "Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира. И Путин, и я это прекрасно понимаем. Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси. На учения от России прибудут около трех тысяч военнослужащих и порядка 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.