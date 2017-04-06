﻿﻿ Президент об учении "Запад-2017": мы не будем воевать против всего мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент об учении "Запад-2017": мы не будем воевать против всего мира

06.04.2017 20:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что региональная группировка войск РБ и РФ ни на кого не собирается нападать.

"Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там известный персонаж (Джон — Sputnik) Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное", — заявил Лукашенко в четверг в интервью телеканалу "Мир".

Президент об учении "Запад-2017": мы не будем воевать против всего мира
© Sputnik Андрей Александров
Суриков: после учений "Запад-2017" российские военные уедут домой

По его словам, в письме затронута тема предстоящих учений "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси.

"Эти господа затрагивают и вопрос учений: для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?", — задал вопрос белорусский лидер.

"Россияне любят говорить, что это у границ России. Если это Калининград, то да. Но надо понимать, что это, прежде всего, у белорусских границ. И надо, чтобы европейцы, натовцы и США понимали, что в противовес когда-то мы создали совместную группировку на территории Беларуси и на западе России. Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо", — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул: "Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира. И Путин, и я это прекрасно понимаем. Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси. На учения от России прибудут около трех тысяч военнослужащих и порядка 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что такую же опасность у границ Беларуси и России создает НАТО, поэтому в противовес и была создана группировка войск РБ и РФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МИД: европейский метод криков и поучений в Беларуси не работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика