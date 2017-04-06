МИНСК, 7 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин считает, что массированный ракетный удар США по сирийской авиабазе наносит существенный урон российско-американским отношениям и создает серьезное препятствие для создания коалиции по борьбе с международным терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



© AFP/ KENA BETANCUR Ящик Пандоры: реакция мира на ракетный удар США по авиабазе в Сирии

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США, всего было выпущено 59 ракет. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон предприняли усилия, чтобы при ударе по аэродрому не было жертв среди военнослужащих РФ в Сирии.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", — сказал Песков журналистам, комментируя авиаудар США.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", — подчеркнул Песков.

Между тем, сирийские источники сообщили, что есть жертвы. Губернатор Хомса Талаль аль-Баррази рассказал, что после авиаудара начался пожар, пострадали несколько человек. У властей пока нет точной информации о числе погибших и раненых.



© REUTERS США нанесли по Сирии массированный ракетный удар

По данным американской стороны, на авиабазе могли находиться и российские военные. В частности, об этом заявил экс-официальный представитель Пентагона и госдепартамента Джон Кирби в прямом эфире телеканала CNN.

"Очевидно, что на этой базе находились российские военные, и насколько я понимаю, была российская авиация на этой базе. Будет интересно увидеть, была ли повреждена российская авиация", — сказал Кирби.

Минобороны Российской Федерауции эту информацию пока не комментирует.