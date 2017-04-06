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Президент Молдовы подписал указ об отзыве белорусского посла
07.04.2017 11:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписан указ об отзыве с занимаемой должности посла республики в Беларуси Георге Хиоарэ, сообщила пресс-служба главы молдавского государства.
Согласно указу, Хиоарэ также покинет свой пост постоянного представителя республики при уставных и других органах СНГ.
Как ранее сообщалось, на должность нового посла Молдовы в Беларуси может быть назначен Виктор Сорочан. Ранее его кандидатуру согласовали на встрече президент Молдовы и премьер-министр страны Павел Филип.
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Глава дипмиссии Молдовы в Беларуси и постпред республики при уставных органах СНГ отозван с занимаемой должности указом президента.
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