МИНСК, 7 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписан указ об отзыве с занимаемой должности посла республики в Беларуси Георге Хиоарэ, сообщила пресс-служба главы молдавского государства.

Согласно указу, Хиоарэ также покинет свой пост постоянного представителя республики при уставных и других органах СНГ.

Как ранее сообщалось, на должность нового посла Молдовы в Беларуси может быть назначен Виктор Сорочан. Ранее его кандидатуру согласовали на встрече президент Молдовы и премьер-министр страны Павел Филип.